Portugal no tuvo piedad y aplastó por 5-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, encuentro en el que Cristiano Ronaldo se despachó con un doblete en el primer tiempo para llegar a los 10 goles en la historia de los mundiales. Tras el final del cotejo, el capitán luso protagonizó un curioso momento con un periodista en la zona mixta.

Mientras daba declaraciones a la prensa, uno de los periodistas empezó a hacerle una consulta en la que comparaba su registro goleador con Lionel Messi: “Ayer, Lionel Messi marcó dos goles…”. En ese momento, Cristiano Ronaldo no lo dejó terminar la pregunta.

Al comandante se le notó fastidiado por ello, por lo que decidió ignorarlo por completo y se dirigió hacia otro comunicador. Entonces le dijo “dale, dale”, mientras se escuchaba al otro periodista terminar su pregunta: “Mbappé, Haaland y tú sigues demostrando…”. Luego, Cristiano continuó diciendo “dale, dale”.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal?

“Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, empezó diciendo el delantero de 41 años, quien se refirió a que no puede controlar lo que dicen los demás sobre supuestas peleas en el equipo y que se encuentran completamente unidos: ”El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”.

En cuanto a las críticas que recibe tras no haber podido marcar en el debut ante RD Congo, Cristiano Ronaldo señaló: “Sé que quien trabaja duro, Dios lo ayuda. Fue una semana dura, una oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol”.

Finalmente, admitió que fueron días duros, pero resistió y finalmente puede celebrar: “Pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en el fútbol. Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos”.