Erling Haaland es uno de los jugadores que más ilusión genera con su participación en el Mundial 2026. El actual delantero del Manchester City ha logrado llevar, junto a otros grandes jugadores, a la selección de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años. Ha dejado buenas impresiones en estos dos partidos.

La selección nórdica ha disputado dos partidos y aseguró su pase a la siguiente fase de esta competición, tras ganar los duelos contra Irak y Senegal, donde el denominado 'Androide' ha puesto su nombre en el marcador con un doblete en ambos choques. Eso lo coloca como uno de los máximos goleadores del torneo.

Haaland hace historia en el Mundial 2026: logró lo que Ibrahimovic, Rooney y el Kun Agüero no pudieron

Bajo este panorama, Erling Braut Haaland ha logrado superar a grandes estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y el Kun Agüero, pues con tan solo 25 años disputa su primer Mundial y con estas anotaciones ha superado los goles que marcaron estos grandes delanteros en su historia en Copas del Mundo.

Por ejemplo, la leyenda de Suecia no ha tenido tanta suerte en los dos Mundiales que disputó, pues no ha podido marcar ningún gol en cinco partidos.

Zlatan Ibrahimović

2 Mundiales

5 partidos

0 goles

En el caso del atacante inglés, solo ha marcado un gol, cifra que sorprende, pues en el recordado Manchester United estuvo acompañado por grandes jugadores que militaban en la Premier League.

Wayne Rooney

3 Mundiales

11 partidos

1 gol

Por su parte, el argentino Agüero solo ha podido marcar dos goles en su historia, una cifra bastante baja para el gran delantero que fue.

Sergio 'Kun' Agüero

3 Mundiales

12 partidos

2 goles

Mientras que el noruego, en su primer Mundial, ha superado a estas tres estrellas del fútbol al anotar dos goles por partido.

Erling Haaland

En su primer Mundial

2 partidos

4 goles

¿Cuál es el valor actual de Erling Haaland?

El jugador, de 1,95 m de estatura, actualmente tiene un valor de 200 millones de euros y es uno de los futbolistas más caros junto con Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Esto, de acuerdo con la última revisión del portal especializado Transfermarkt.