¿Qué es la 'Remada Vikinga, la historia de la popular celebración de Noruega que conquistó el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está siendo protagonizada por una grupo de personas muy al margen de los futbolistas que representan a sus naciones. Se trata de la afición de Noruega, pues miles de seguidores de la selección vikinga y ahora último los propios jugadores celebran cada victoria con un peculiar movimiento que se ha viralizado mediante las redes sociales.

Los jugadores se sientan o se colocan hombro con hombro y comienzan a remar de manera sincronizada, como si estuvieran navegando en un antiguo barco vikingo. Este festejo se volvió viral, sobre todo, cuando los jugadores lo hicieron junto con su afición tras el partido contra Senegal.

Al término del partido de este lunes, el capitán Martin Odegaard se dirigió a una de las tribunas del estadio de Nueva Jersey y tomó uno de los tambores que llevó la hinchada de Noruega. Al compás del instrumento, él y sus compañeros se sentaron sobre el césped para simular que remaban en un barco, gesto que fue imitado de inmediato por todos los aficionados noruegos presentes en el recinto.

Así celebró la victoria Noruega ante Senegal. Foto: ESPN

¿Qué es la 'Remada Vikinga', la popular celebración de Noruega que conquistó el Mundial 2026?

El festejo, conocido como la 'Remada Vikinga', es un homenaje a la historia del país. La coreografía imita lo que vivieron sus ancestros: los remeros que impulsaban los legendarios barcos drakkar, embarcaciones utilizadas por los vikingos entre los siglos VIII y XI para explorar, comerciar y conquistar gran parte de Europa.

¿Cuándo juega Noruega vs Francia por el Mundial 2026?

La selección de Noruega tendrá un importante partido frente a Francia por la jornada tres del Mundial 2026. Dicho encuentro, programado para el viernes 26, se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Cabe señalar que ambas naciones se encuentran clasificadas, por lo que este duelo será por el primer puesto.