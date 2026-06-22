Colombia vs RD Congo EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Desde el Estadio Chivas, ​ubicado en Guadalajara, Colombia enfrentará a RD Congo por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, este martes 23 de junio desde las 21.00 horas (9.00 p. m.) de Lima, Perú. El encuentro contará con transmisión exclusiva de DirecTV para toda Latinoamérica, y a continuación te brindamos todos los detalles.

El cuadro sudamericano, comandado por Néstor Lorenzo, necesita únicamente un triunfo más para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, ya que tiene tres puntos producto de su victoria sobre Uzbekistán. Por su parte, el conjunto africano viene de empatar 1-1 con Portugal de forma sorpresiva y marcha segundo en la tabla de posiciones, por lo que otra igualdad lo dejaría con opciones de clasificar en la última jornada.

Colombia viene de vencer a Uzbekistán.

Colombia vs. RD Congo: horarios

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 20.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay: 23.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo?

La transmisión del partido Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica y, en Perú, podrás ver el duelo en señal abierta gracias a América TV. Asimismo, tienes la posibilidad de seguir el compromiso totalmente online en DGO o América TVGO si cuentas con una suscripción a alguna de esas plataformas de streaming.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo?

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

Paraguay: GEN, Trece

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

Colombia vs. RD Congo: posibles alineaciones

Posible once de Colombia : Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. Posible once de RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.

¿En qué estadio juega Colombia vs. RD Congo?

El partido se jugará en el Estadio Chivas, conocido por razones de patrocinio como Estadio Akron. Está ubicado en Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México. Este enorme recinto deportivo es uno de los más grandes de México y cuenta con capacidad para albergar hasta 49.850 espectadores en sus tribunas.