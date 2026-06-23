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Canadá vs. Suiza por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Canadá vs. Suiza chocan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Canadá y Suiza juegan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026.
Canadá y Suiza juegan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Canadá vs. Suiza se enfrentan este miércoles 24 de junio, desde el Estadio BC Place de Vancouver, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Cristiano Ronaldo, Luis Díaz y Harry Kane jugarán este martes 23 de junio.

PUEDES VER: Partidos del Mundial HOY, martes 23 de junio: programación, resultados y dónde ver

Canadá vs. Suiza: horario del partido

Si eres de los que siguen de cerca el Mundial 2026 y no quieres perderte ningún instante del partido entre Canadá vs. Suiza, por la fecha 3 del grupo B, a continuación te dejamos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 13.00 h.
  • Perú: 14.00 h.
  • Colombia: 14.00 h.
  • Ecuador: 14.00 h.
  • Bolivia: 15.00 h.
  • Chile: 15.00 h.
  • Venezuela: 15.00 h.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15.00 h.
  • Argentina: 16.00 h.
  • Brasil: 16.00 h.
  • Paraguay: 16.00 h.
  • Uruguay: 16.00 h.
  • España: 21.00 h.

¿Dónde ver Canadá vs. Suiza?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Canadá vs. Suiza por el grupo B del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Canadá y Suiza se vean las caras en una Copa del Mundo. De acuerdo con lo ocurrido en el grupo B, ambos países se juegan el primer lugar de la tabla, pues tienen 4 puntos tras ganar y empatar en sus dos primeros encuentros ante Bosnia y Qatar.

Canadá vs. Suiza: alineaciones posibles

Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Saliba, Eustraquio, Buchanan, Ahmed; David y Larin.

Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Manzambi, Vargas; Ndoyé y Embolo.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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