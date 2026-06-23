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Canadá vs. Suiza por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Canadá vs. Suiza chocan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Canadá vs. Suiza se enfrentan este miércoles 24 de junio, desde el Estadio BC Place de Vancouver, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Canadá vs. Suiza: horario del partido
Si eres de los que siguen de cerca el Mundial 2026 y no quieres perderte ningún instante del partido entre Canadá vs. Suiza, por la fecha 3 del grupo B, a continuación te dejamos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 13.00 h.
- Perú: 14.00 h.
- Colombia: 14.00 h.
- Ecuador: 14.00 h.
- Bolivia: 15.00 h.
- Chile: 15.00 h.
- Venezuela: 15.00 h.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15.00 h.
- Argentina: 16.00 h.
- Brasil: 16.00 h.
- Paraguay: 16.00 h.
- Uruguay: 16.00 h.
- España: 21.00 h.
¿Dónde ver Canadá vs. Suiza?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN y Trece
- Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Canadá vs. Suiza por el grupo B del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Canadá y Suiza se vean las caras en una Copa del Mundo. De acuerdo con lo ocurrido en el grupo B, ambos países se juegan el primer lugar de la tabla, pues tienen 4 puntos tras ganar y empatar en sus dos primeros encuentros ante Bosnia y Qatar.
Canadá vs. Suiza: alineaciones posibles
Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Saliba, Eustraquio, Buchanan, Ahmed; David y Larin.
Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Manzambi, Vargas; Ndoyé y Embolo.
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