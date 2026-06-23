Canadá vs. Suiza por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Canadá vs. Suiza se enfrentan este miércoles 24 de junio, desde el Estadio BC Place de Vancouver, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Canadá vs. Suiza: horario del partido

Si eres de los que siguen de cerca el Mundial 2026 y no quieres perderte ningún instante del partido entre Canadá vs. Suiza, por la fecha 3 del grupo B, a continuación te dejamos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 13.00 h.

Perú: 14.00 h.

Colombia: 14.00 h.

Ecuador: 14.00 h.

Bolivia: 15.00 h.

Chile: 15.00 h.

Venezuela: 15.00 h.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15.00 h.

Argentina: 16.00 h.

Brasil: 16.00 h.

Paraguay: 16.00 h.

Uruguay: 16.00 h.

España: 21.00 h.

¿Dónde ver Canadá vs. Suiza?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN y Trece

Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Canadá vs. Suiza por el grupo B del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Canadá y Suiza se vean las caras en una Copa del Mundo. De acuerdo con lo ocurrido en el grupo B, ambos países se juegan el primer lugar de la tabla, pues tienen 4 puntos tras ganar y empatar en sus dos primeros encuentros ante Bosnia y Qatar.

Canadá vs. Suiza: alineaciones posibles

Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Saliba, Eustraquio, Buchanan, Ahmed; David y Larin.

Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Manzambi, Vargas; Ndoyé y Embolo.