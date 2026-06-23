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Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Bosnia vs. Qatar chocan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Bosnia y Qatar juegan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026,
Bosnia y Qatar juegan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026, | Foto: Composición de Libero
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Bosnia vs. Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este encuentro.

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Bosnia vs. Qatar: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el de Bosnia vs. Qatar, por la tercera fecha del grupo B, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 1.00 p. m.
  • Perú: 2.00 p. m.
  • Colombia: 2.00 p. m.
  • Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia: 3.00 p. m.
  • Chile: 3.00 p. m.
  • Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 3.00 p. m.
  • Argentina: 4.00 p. m.
  • Brasil: 4.00 p. m.
  • Paraguay: 4.00 p. m.
  • Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bosnia vs. Qatar?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports 2 y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Universo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Bosnia vs. Qatar: alineaciones probables

Bosnia y Herzegovina: Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Tahirović, Šunjić, Memić, Demirović, Džeko y Alajbegović.

Qatar: Abunada; Miguel, Laye, Gaber, Al-Oui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Junior, Afif y Abdurisag.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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