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Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Bosnia vs. Qatar chocan este miércoles por la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Bosnia vs. Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este encuentro.
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Bosnia vs. Qatar: horario del partido
Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el de Bosnia vs. Qatar, por la tercera fecha del grupo B, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 1.00 p. m.
- Perú: 2.00 p. m.
- Colombia: 2.00 p. m.
- Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia: 3.00 p. m.
- Chile: 3.00 p. m.
- Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 3.00 p. m.
- Argentina: 4.00 p. m.
- Brasil: 4.00 p. m.
- Paraguay: 4.00 p. m.
- Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Bosnia vs. Qatar?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports 2 y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: Unicanal
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Universo y Fox Sports 1
- España: Movistar Plus y DAZN
Bosnia vs. Qatar: alineaciones probables
Bosnia y Herzegovina: Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Tahirović, Šunjić, Memić, Demirović, Džeko y Alajbegović.
Qatar: Abunada; Miguel, Laye, Gaber, Al-Oui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Junior, Afif y Abdurisag.
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