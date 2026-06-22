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¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo y dónde ver el partido por la fecha 2 del Mundial 2026?
El encuentro entre Colombia y RD Congo por el Grupo K promete muchas emociones, ya que el equipo cafetero intentará sellar su clasificación a la siguiente ronda.
Colombia intentará sumar su segundo triunfo en el Grupo K cuando se enfrente a RD Congo por la segunda fecha del Mundial 2026. El cuadro cafetero, único equipo que ganó en su debut, puede clasificar a la siguiente fase si consigue un resultado positivo. Mientras tanto, el elenco africano, tras empatar ante Portugal, irá por sus primeros tres puntos.
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¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo?
El partidazo entre Colombia y RD Congo se podrá disfrutar desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios para otros países de Sudamérica:
- Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
¿Dónde ver el partido entre Colombia vs RD Congo?
Este partido se podrá ver en Perú a través de señales como DSports y América Televisión. Asimismo, vía streaming estará disponible por DGO, América TVGO y Paramount+. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos toda la cobertura completa.
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Paraguay: GEN, Trece
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
¿Cuándo juega Colombia vs RD Congo?
Colombia ante RD Congo está programado para este martes 23 de junio y se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara, México, que cuenta con una capacidad para 46.232 espectadores.
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