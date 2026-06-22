¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo y dónde ver el partido por la fecha 2 del Mundial 2026?

Colombia intentará sumar su segundo triunfo en el Grupo K cuando se enfrente a RD Congo por la segunda fecha del Mundial 2026. El cuadro cafetero, único equipo que ganó en su debut, puede clasificar a la siguiente fase si consigue un resultado positivo. Mientras tanto, el elenco africano, tras empatar ante Portugal, irá por sus primeros tres puntos.

¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo?

El partidazo entre Colombia y RD Congo se podrá disfrutar desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios para otros países de Sudamérica:

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Colombia vs RD Congo?

Este partido se podrá ver en Perú a través de señales como DSports y América Televisión. Asimismo, vía streaming estará disponible por DGO, América TVGO y Paramount+. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos toda la cobertura completa.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Paraguay: GEN, Trece

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Cuándo juega Colombia vs RD Congo?

Colombia ante RD Congo está programado para este martes 23 de junio y se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara, México, que cuenta con una capacidad para 46.232 espectadores.