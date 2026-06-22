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¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo y dónde ver el partido por la fecha 2 del Mundial 2026?

El encuentro entre Colombia y RD Congo por el Grupo K promete muchas emociones, ya que el equipo cafetero intentará sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Antonio Vidal
Colombia buscará asegurar sus pase a dieciseisavos frente a RD Congo. Foto: composición Líbero/IG
Colombia buscará asegurar sus pase a dieciseisavos frente a RD Congo. Foto: composición Líbero/IG
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Colombia intentará sumar su segundo triunfo en el Grupo K cuando se enfrente a RD Congo por la segunda fecha del Mundial 2026. El cuadro cafetero, único equipo que ganó en su debut, puede clasificar a la siguiente fase si consigue un resultado positivo. Mientras tanto, el elenco africano, tras empatar ante Portugal, irá por sus primeros tres puntos.

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¿A qué hora juega Colombia vs RD Congo?

El partidazo entre Colombia y RD Congo se podrá disfrutar desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios para otros países de Sudamérica:

  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Colombia vs RD Congo?

Este partido se podrá ver en Perú a través de señales como DSports y América Televisión. Asimismo, vía streaming estará disponible por DGO, América TVGO y Paramount+. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos toda la cobertura completa.

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Cuándo juega Colombia vs RD Congo?

Colombia ante RD Congo está programado para este martes 23 de junio y se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara, México, que cuenta con una capacidad para 46.232 espectadores.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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