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Pablo Guede se rindió ante Eryc Castillo con llamativa frase: "Está tocado por la varita mágica"

Pablo Guede no escatimó elogios para Eryc Castillo luego de su destacada actuación en la victoria de Alianza Lima frente a Alianza Atlético.

Eduardo Chirinos
Pablo Guede elogió a Eryc Castillo por su racha goleadora en Alianza Lima.
Pablo Guede elogió a Eryc Castillo por su racha goleadora en Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
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Eryc Castillo es, sin lugar a dudas, el hombre más importante en la ofensiva de Alianza Lima. El delantero ecuatoriano lleva 15 goles anotados con camiseta blanquiazul en la presente temporada y por tercera vez consecutiva fue la figura del cuadro íntimo, al marcar un nuevo doblete en la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético. Su gran momento no pasa desapercibido y hasta el propio Pablo Guede destacó la racha goleadora que lleva.

Kevin Quevedo no viene siendo considerado por el profesor Pablo Guede.

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¿Qué dijo Pablo Guede sobre Eryc Castillo?

En conferencia de prensa tras el triunfo ante el 'Vendaval', Pablo Guede se refirió al gran nivel que viene mostrando Castillo partido a partido y no dudó en elogiarlo al asegurar, entre risas, que el atacante de 31 años está "tocado por la varita mágica", debido a las diversas formas en las que ha logrado vencer las porterías rivales.

“Ahora Eryc (Castillo), (el balón) le pegó en el talón y la metió. En el gol que mete ante Comerciantes Unidos, estaba Fede (Girotti) atrás. Está tocado por la varita mágica el muchacho este y todo lo que va por ahí le cae. Hoy (ayer) el rebote de Jairo (Vélez) le cae a él, no es que Jairo le da un pase, ¿me explico?”, explicó Guede.

Eryc Castillo, Alianza Lima

Eryc Castillo marcó un nuevo doblete con Alianza Lima.

En ese sentido, Guede explicó que el motivo por el cual Paolo Guerrero y Federico Girotti no tienen la misma racha que Castillo es por su nuevo esquema táctico, el cual los aleja más del arco rival: “¿Por qué Fede y Paolo no están en situaciones de gol? porque los estoy sacando del área. Hoy (ayer) en el partido estaban en diagonales de segunda línea. Hacía venir a Fede y a Paolo a arrastrar gente, para que Jairo (Vélez) y Eryc (Castillo) corrieran al espacio”, añadió.

Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura

Tras rescatar los tres puntos de Matute, Alianza Lima buscará seguir en la senda del triunfo cuando enfrente a Sport Boys del Callao el próximo sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

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