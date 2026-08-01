Eryc Castillo reveló la clave para ser el goleador de Alianza Lima tras un nuevo doblete: "El cuerpo técnico..."

Eryc Castillo volvió a convertirse en el héroe de Alianza Lima. El delantero ecuatoriano anotó en la victoria por 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha tres del Torneo Clausura. La 'Culebra' marcó a los 14 minutos y generó el autogol sullanense a los 51 minutos. Su gran momento con el cuadro blanquiazul no es ninguna coincidencia, y es que el propio jugador reveló su secreto para estar fino de cara al gol.

Erick Castillo reveló su secreto para ser el goleador de Alianza Lima

En declaraciones para L1 Max tras el partido ante los 'Churres', Eryc Castillo agradeció a Dios y a sus compañeros por su racha goleadora y confesó que, además del apoyo constante de sus compañeros, el motivo de su constante presencia en el marcador se debe a una nueva estrategia táctica que le permite estar más cerca al área rival.

“Agradecerle a Dios de estar aquí es algo inexplicable. Contento con eso (dobletes). El grupo está validando estas situaciones. El grupo hace esfuerzo para ponerme en esa dirección. Estoy feliz pro eso, pero no solo soy yo, sino todo el equipo. Creo que es trabajo. El cuerpo técnico ha hecho la posibilidad de que pueda estar más cerca del gol. Lo que aporta el equipo ha sido importante y que siga la racha”, manifestó ante el citado medio.

Alianza Lima venció 3-1 a Alianza Atlético en Matute.

¿Cuántos goles lleva Eryc Castillo con Alianza Lima?

En la presente temporada, Castillo de 31 años registra 14 goles anotados con camiseta blanquiazul. No obstante, según la transmisión de L1 Max, el autogol de Alianza Atlético fue concedido a favor del atacante ecuatoriano, lo cual elevaría su cuota goleadora a 15.