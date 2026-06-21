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Francia vs Irak EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horario y dónde ver partido

Francia se enfrenta a Irak este lunes 22 de junio, en el estadio Filadelfia, en un partido por el Grupo I del Mundial 2026. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro.

Wilfredo Inostroza
Francia se enfrentan de Irak por el Grupo I del Mundial 2026
Francia se enfrentan de Irak por el Grupo I del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Francia se enfrenta a Irak este lunes 22 de julio, a partir de las 4.00 p. m. hora peruana y 6.00 p. m. de Argentina, en un partido correspondiente a la fecha dos del Mundial 2026. Este duelo corresponde al Grupo I del certamen y se disputará en el Estadio Filadelfia. Conoce horarios, canales, pronósticos y otros detalles del encuentro.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Francia vs. Irak: previa del partido

El cuadro galo llega motivado tras vencer 3-1 a Senegal y ahora quiere alargar su racha para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Recordemos que los dirigidos por Didier Deschamps están entre los principales candidatos al título.

Si bien el Gallo cuenta con una constelación de estrellas, Kylian Mbappé es una de las principales figuras. 'Donatello' ha llegado a 14 goles en Copas del Mundo y está a solo dos tantos de los máximos artilleros de la historia del torneo: Miroslav Klose y Lionel Messi.

Por su parte, el elenco iraquí fue goleado 4-1 por Noruega y necesita obtener un resultado positivo para mantenerse con opciones de avanzar de ronda en el campeonato.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé viene de anotarle un doblete a Senegal

Francia vs. Irak: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 6.00 p. m.
  • México: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos: 5.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España y Francia: 11.00 p. m.

Francia vs. Irak: canales

  • Perú: DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Chile: DSports, DGO y Paramount+
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: DSports, DGO, Paramount+ e Inter
  • México: ViX
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Francia vs. Irak: pronóstico y cuotas de apuesta

Francia es amplio favorito para vencer a Irak, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

CasasFranciaEmpateIrak
Te Apuesto1.128.3626.11
Betsson1.1110.0032.00
Bet 3651.06111.0034.00
Apuesta Total1.1013.0047.00
Caliente1.1010.5030.00

Francia vs. Irak: posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jasim; Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi.

Francia vs. Irak: estadio

Francia se enfrenta a Irak por el Mundial 2026

Francia se enfrenta a Irak por el Mundial 2026

El partido se juega en el Philadelphia Stadium (conocido como Lincoln Financial Field), ubicado en Pensilvania, Estados Unidos. Este moderno recinto cuenta con una capacidad para 69.796 espectadores.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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