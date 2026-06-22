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Lionel Messi rotundo tras ser el máximo goleador de los mundiales con Argentina: "Es..."

Lionel Messi brilla en el Mundial 2026 al anotar un doblete que le permite convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Luis Blancas
Lionel Messi dio fuerte comentario tras ser el máximo goleador de las Copas del Mundo con Argentina en el Mundial 2026
Lionel Messi dio fuerte comentario tras ser el máximo goleador de las Copas del Mundo con Argentina en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. El capitán de Argentina anotó un doblete en la victoria por 2-0 sobre Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo en solitario en pleno Mundial 2026. Tras el encuentro, el astro argentino dio un rotundo comentario mostrando su satisfacción tanto por el récord alcanzado como por la clasificación de la Albiceleste a la siguiente ronda.

Argentina vs Austria EN VIVO con Lionel Messi por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Argentina asegura su pase a dieciseisavos tras victoria con doble de Messi frente a Austria por el Mundial

Lionel Messi dio fuerte comentario tras ser el máximo goleador de las Copas del Mundo con Argentina en el Mundial 2026

Al término del partido, Messi destacó el valor del triunfo en un torneo cada vez más exigente. "Estoy muy contento por la victoria. Fue un partido complicado, muy disputado, pero conseguimos un resultado que nos da confianza para lo que viene. Los Mundiales son así, cada encuentro se juega con mucha intensidad", señaló.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales tras anotar doblete a Austria en el Mundial 2026

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales tras anotar doblete a Austria en el Mundial 2026

Además, reconoció que el desgaste físico le impidió elegir cuál de sus 18 anotaciones mundialistas considera la más especial. "Ahora mismo estoy cansado y me cuesta pensar en eso, solo quiero disfrutar este momento", comentó.

La 'Pulga' también hizo referencia al penal que desperdició durante el compromiso, aunque restó importancia a la acción y prefirió enfocarse en el resultado colectivo. "Tuve la posibilidad de marcar uno más, pero al final lo importante es cómo terminó el partido. Lo fundamental era ganar y lo logramos", indicó. Asimismo, confesó que sintió frustración tras fallar desde los doce pasos, aunque encontró revancha con sus dos goles posteriores.

Respecto al avance de Argentina en el campeonato, Messi resaltó la unión que existe dentro del grupo. "Siempre salimos a buscar la victoria. Este equipo disfruta mucho estar junto, competir y compartir el día a día. Ver a la gente feliz también nos motiva a seguir dando lo mejor", afirmó el delantero, quien continúa ampliando su legado con la camiseta albiceleste.

Jugadores de Argentina elogiaron a Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

La actuación de Lionel Messi también provocó elogios de sus compañeros. Lisandro Martínez aseguró que el astro argentino ocupa un lugar único en la historia del fútbol y que no admite comparaciones. Por su parte, Julián Álvarez destacó el privilegio de compartir vestuario con el capitán argentino y remarcó que todo el plantel intenta acompañarlo para que continúe brillando en la máxima cita del deporte rey.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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