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Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

Revisa la programación de los partidos de hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026. Juegan las selecciones de Argentina, Francia, Noruega, y más.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio.
Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa de partidos para hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026 de la FIFA. Hay emocionantes encuentros, como el de Argentina de Lionel Messi, Francia de Kylian Mbappé, o Noruega de Erling Haaland. A continuación te brindamos la hora y canal de transmisión de cada cotejo internacional.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

PartidoHorarioCanal
Argentina vs. Austria12.00 p. m.DSports, DGO, DAZN, Disney +, y Paramouunt+
Francia vs. Irak4.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Noruega vs. Senegal7.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Jordania vs. Argelia10.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 contará con diversos canales de transmisión en todo el Perú, por lo que los hinchas tienen diferentes opciones para disfrutar de los compromisos. Estas opciones son DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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