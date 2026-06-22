¡De no creer! Lionel Messi falló penal de Argentina ante Austria por el Mundial 2026 - VIDEO

Lionel Messi estuvo a un paso de hacer historia al convertirse en el máximo goleador en los Mundiales. Sin embargo, su remate desde el punto de penal no tuvo la dirección correcta ante Austria, por lo que desperdició una clara oportunidad de gol para Argentina en esta jornada de la Copa del Mundo 2026.

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Messi falló un penal para Argentina contra Austria

Messi falló penal en Argentina vs Austria

Sobre los ocho minutos de la primera parte, el VAR llamó al juez principal para que observe una falta contra Lautaro Martínez en el área rival. Luego de presenciar detenidamente la acción, se cobró penal a favor de la albiceleste, por lo que Lionel Messi tomó el esférico para tomar responsabilidad en el remate desde los 12 pasos.

Sin embargo, la 'Pulga' quiso cruzar el balón ante la portería que defendía Schlager, pero el esférico se fue muy desviado para lamento de los aficionados. El atacante no pudo concretar su anotación para ser el máximo artillero de los Mundiales, pero sabe que tiene más tiempo para conseguir ese cometido.