0
EN DIRECTO
Argentina vs Austria por Mundial 2026
EN DIRECTO
Previa de Francia vs Irak
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

¡De no creer! Lionel Messi falló penal de Argentina ante Austria por el Mundial 2026 - VIDEO

Argentina tuvo la oportunidad de abrir el marcador ante Austria gracias a un penal a su favor. Sin embargo, Lionel Messi envió la pelota fuera del campo de manera insólita.

Diego Medina
Lionel Messi falló penal en el Argentina vs Austria.
Lionel Messi falló penal en el Argentina vs Austria. | Foto: DSports
COMPARTIR

Lionel Messi estuvo a un paso de hacer historia al convertirse en el máximo goleador en los Mundiales. Sin embargo, su remate desde el punto de penal no tuvo la dirección correcta ante Austria, por lo que desperdició una clara oportunidad de gol para Argentina en esta jornada de la Copa del Mundo 2026.

Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio.

PUEDES VER: Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

MIRA EL PENAL FALLADO DE LIONEL MESSI AQUÍ

messi, argentina

Messi falló un penal para Argentina contra Austria

Messi falló penal en Argentina vs Austria

Sobre los ocho minutos de la primera parte, el VAR llamó al juez principal para que observe una falta contra Lautaro Martínez en el área rival. Luego de presenciar detenidamente la acción, se cobró penal a favor de la albiceleste, por lo que Lionel Messi tomó el esférico para tomar responsabilidad en el remate desde los 12 pasos.

Sin embargo, la 'Pulga' quiso cruzar el balón ante la portería que defendía Schlager, pero el esférico se fue muy desviado para lamento de los aficionados. El atacante no pudo concretar su anotación para ser el máximo artillero de los Mundiales, pero sabe que tiene más tiempo para conseguir ese cometido.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs Austria EN VIVO con Lionel Messi: transmisión vía TV Pública, Mundial 2026

  2. Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina a Austria y ya es el goleador histórico en Mundiales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano