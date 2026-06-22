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Canal confirmado para ver Colombia vs RD Congo por partido del Mundial 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Colombia vs. RD Congo por la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026.

Diego Medina
Colombia y RD Congo se verán cara a cara por el Mundial 2026.
Colombia y RD Congo se verán cara a cara por el Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para ver el partido entre Colombia vs. RD Congo por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos para mantener sus opciones de clasificar a dieciseisavos de final, por lo que darán todo en la cancha a lo largo de los 90 minutos. Los cafeteros son líderes de su serie y un triunfo los pondría en las instancias finales del certamen de la FIFA. Revisa los canales confirmados para ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO.

Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026

PUEDES VER: Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026: transmisión del partido

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Colombia vs. RD Congo por la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026 se verá en vivo por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Colombia vs. RD Congo

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Colombia y Uzbekistán se enfrentan por el Mundial 2026

Colombia venció a Uzbekistán en su estreno por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Colombia vs. RD Congo: fecha, día y horario confirmado

El duelo entre las selecciones de Colombia y RD Congo se llevará a cabo el martes 23 de junio a partir de las 21.00, hora peruana y colombiana (2.00 horas GMT) en el Estadio Guadalajara, en México.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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