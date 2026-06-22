Canal confirmado para ver Colombia vs RD Congo por partido del Mundial 2026

Todo listo para ver el partido entre Colombia vs. RD Congo por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos para mantener sus opciones de clasificar a dieciseisavos de final, por lo que darán todo en la cancha a lo largo de los 90 minutos. Los cafeteros son líderes de su serie y un triunfo los pondría en las instancias finales del certamen de la FIFA. Revisa los canales confirmados para ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Colombia vs. RD Congo por la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026 se verá en vivo por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Colombia vs. RD Congo

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Paraguay: GEN, Trece

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

Colombia venció a Uzbekistán en su estreno por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Colombia vs. RD Congo: fecha, día y horario confirmado

El duelo entre las selecciones de Colombia y RD Congo se llevará a cabo el martes 23 de junio a partir de las 21.00, hora peruana y colombiana (2.00 horas GMT) en el Estadio Guadalajara, en México.