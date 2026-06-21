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Lamine Yamal se emociona tras marcar su primer gol con España en un Mundial: "Es un sueño"
Lamine Yamal entró a la historia luego de anotar en la victoria de España vs Arabia Saudita y convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en marcar en un Mundial.
El Mundial 2026 viene dejando grandes partidos, récords e historias que han impactado en todos los hinchas. Recientemente, Lamine Yamal se volvió protagonista tras marcar en la victoria de España ante Arabia Saudita y comandar a su selección rumbo a la clasificación.
El futbolista del Barcelona fue el encargado de iniciar la goleada de su selección a los 10 minutos del partido, poniendo su nombre en el marcador por primera vez en la historia de los mundiales. Precisamente, tras el final del partido no dudó en comentar su sentir.
Lamine Yamal se emociona tras marcar su primer gol en un Mundial
Lamine Yamal conversó con los medios y se mostró muy emocionado por su gol, señalando que ha cumplido uno de sus sueños en su corta carrera deportiva. Asimismo, destacó que la anterior cita mundialista la vio mientras estaba en el colegio y ahora, a sus 18 años, pudo conseguir su primer gol en compañía de su familia.
Lamine Yamal convirtió su primer gol en un Mundial.
"Fue muy especial, siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en un primer partido como titular es un sueño, el otro Mundial lo vi en clase y poder marcar aquí con mi madre y mi familia es un sueño", señaló.
Lamine Yamal habló tras regresar de su debut
Yamal también habló sobre sus sensaciones al volver a ser titular tras superar la lesión que hizo que se pierda el final de temporada con el Barcelona.“Tenía muchas ganas de volver a entrenar y de jugar porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo y necesitaba volver al campo. Me he sentido muy feliz con mis compañeros y ahora toca pensar en Uruguay", indicó la 'joya' española.
Así fue el gol de Lamine Yamal
Lamine Yamal recibió una gran asistencia de Mikel Oyarzabal y solo tuvo que conectar el balón para mandarlo al fondo de la red.
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