El Mundial 2026 viene dejando enormes momentos y hazañas, con selecciones como Cabo Verde que han dado la hora. En medio de ello, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, gracias a sus cinco goles con Argentina en la presente edición del certamen. Sin embargo, existe únicamente un jugador en la actualidad que puede arrebatarle esta distinción y no es Cristiano Ronaldo.

Hasta el momento, la 'Pulga' tiene 18 anotaciones desde su primera participación en el máximo certamen de la FIFA, superando a Miroslav Klose, que tiene 16. Teniendo en cuenta que del top 10 de principales anotadores apenas dos futbolistas siguen en actividad, cualquiera creería que nadie se encuentra en condiciones de quitarle este título al ocho veces ganador del Balón de Oro, pero la realidad dice lo contrario.

Resulta que Kylian Mbappé puede arrebatarle el puesto a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Con 27 años, lleva 14 goles (a falta del partido contra Irak por la fecha 2), por lo que aún tiene varias participaciones en la Copa del Mundo para superar al astro argentino, aunque no será una tarea sencilla.

Kylian Mbappé puede superar a Lionel Messi.

La ventaja del hombre del Real Madrid es su edad, ya que gracias a ella podrá competir, al menos, en dos ediciones más del certamen de la FIFA. Dependiendo de cómo le vaya en el presente Mundial 2026, 'Kiki' podría quedar a un paso o hasta igualar a la 'Pulga', sobre todo porque ahora hay más partidos debido al incremento de selecciones impulsado por Gianni Infantino.

Máximos goleadores en la historia del Mundial