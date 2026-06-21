Bielsa, DT de Uruguay, dio fuerte comentario sobre Cabo Verde tras empate en el Mundial: "Un..."

Marcelo Bielsa analizó el empate 2-2 de Uruguay frente a Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026 y reconoció que su selección dejó escapar una gran oportunidad para encaminar la clasificación a la siguiente ronda. El técnico argentino fue autocrítico con el rendimiento de la Celeste y lamentó no haber podido imponer condiciones ante una de las sorpresas del torneo.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, dio fuerte comentario sobre Cabo Verde tras empate 2-2 en el Mundial 2026

El estratega uruguayo señaló que el equipo no mostró su mejor versión durante varios pasajes del encuentro. "Era un rival al que debíamos superar, pero hubo momentos del primer tiempo en los que no hicimos las cosas de la manera correcta", comentó en conferencia de prensa tras el compromiso.

Durante la rueda de prensa también fue consultado sobre la goleada de España frente a Arabia Saudita, resultado que modificó el panorama del Grupo H. Sin embargo, Bielsa evitó buscar excusas y remarcó que la prioridad era conseguir los tres puntos. "No nos afectó. Nosotros teníamos la obligación de ganar este partido", respondió.

Asimismo, el entrenador se refirió a la mejoría mostrada por Uruguay en el complemento y al desempeño de Federico Valverde, quien estuvo cerca de darle la victoria a su selección. "El desarrollo del encuentro cambió en la segunda mitad, aunque no podría asegurar si fue consecuencia de las variantes o de otros factores", explicó. Sobre la clara ocasión desperdiciada por el mediocampista, añadió que situaciones como esas forman parte del fútbol y las calificó como "anecdóticas".

Próximo partido de Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay en el Mundial 2026

Ahora, la selección uruguaya está obligada a sumar una victoria en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. La Celeste enfrentará a España el próximo 26 de junio en el estadio Guadalajara, en un duelo decisivo que definirá su futuro en la Copa del Mundo.