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¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde y dónde ver transmisión del partido del Mundial 2026?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026.
Todo va quedando listo para el duelo clave entre Uruguay y Cabo Verde por la fecha dos del Mundial 2026. Ambos elencos debutaron con un empate en el grupo H, por lo que lo darán todo en los siguientes 90 minutos para quedar cada vez más cerca de los dieciseisavos de final. Conoce el día, la hora y el canal de transmisión de este choque que paralizará al planeta fútbol.
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¿Cuándo juega Uruguay vs. Cabo Verde?
El partido entre Uruguay vs. Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Ambos elencos buscarán su primer triunfo del certamen a como dé lugar, por lo que se espera un choque de alta intensidad.
¿A qué hora juega Uruguay vs. Cabo Verde?
El choque entre uruguayos y caboverdianos por la Copa del Mundo 2026 comenzará a las 5.00 p. m. en Perú (7.00 p. m. en Montevideo). Asimismo, estos son los horarios en otros países:
- México: 4.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde?
La transmisión del partido entre Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (canal 4), de forma gratuita. Asimismo, también podrás sintonizarlo por DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.
Uruguay debutó con debut ante Arabia Saudita en el Mundial 2026.
Canales de transmisión para ver Uruguay vs. Cabo Verde
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Inter, Paramount+
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