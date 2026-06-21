¿A qué hora juega Noruega vs Senegal y dónde ver partido por el Mundial 2026?

La selección de Noruega se enfrentará a Senegal el lunes 22 de junio por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York, ubicado en Estados Unidos. Por eso, te contamos a qué hora y en qué canal ver el partido entre ambos países mundialistas.

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal por el Mundial 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Noruega vs Senegal, válido por la fecha 2 del grupo I de la Copa del Mundo 2026:

México y Centroamérica: 6:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p. m.

España: 2:00 a. m. (del sábado 20)

¿Dónde ver Noruega vs Senegal EN VIVO?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Noruega vs. Senegal por la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, podrás verlo en Perú a través de América TV y América TVGO. Asimismo, para toda Latinoamérica podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países: