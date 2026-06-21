0
EN VIVO
Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Conoce a qué hora y en qué canal ver el partido de la selección de Noruega ante Senegal por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

Luis Blancas
Hora y canal para ver Noruega vs Senegal por el Mundial 2026
Hora y canal para ver Noruega vs Senegal por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección de Noruega se enfrentará a Senegal el lunes 22 de junio por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York, ubicado en Estados Unidos. Por eso, te contamos a qué hora y en qué canal ver el partido entre ambos países mundialistas.

Uruguay y Cabo Verde protagonizarán un emocionante encuentro por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY: hora del partido, en qué canal y pronóstico

¿A qué hora juega Noruega vs Senegal por el Mundial 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Noruega vs Senegal, válido por la fecha 2 del grupo I de la Copa del Mundo 2026:

  • México y Centroamérica: 6:00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p. m.
  • España: 2:00 a. m. (del sábado 20)

¿Dónde ver Noruega vs Senegal EN VIVO?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Noruega vs. Senegal por la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, podrás verlo en Perú a través de América TV y América TVGO. Asimismo, para toda Latinoamérica podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:

  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: SportTV, Globo, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO y Paramount+.
  • Ecuador: Win Sports, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
  • Paraguay: Popu TV y Unicanal.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, América TVGO, TV 360 y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV y DGO
  • Estados Unidos: Telemundo, Fútbol de Primera Radio y FOX
  • Venezuela: DIRECTV Sports, inter y DGO
  • España: DAZN y Movistar Plus.
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, domingo 21 de junio: programación, resultados y dónde ver

  2. España goleó a Arabia Saudita y sueña con los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano