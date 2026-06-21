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¿A qué hora juega Noruega vs Senegal y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Conoce a qué hora y en qué canal ver el partido de la selección de Noruega ante Senegal por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.
La selección de Noruega se enfrentará a Senegal el lunes 22 de junio por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York, ubicado en Estados Unidos. Por eso, te contamos a qué hora y en qué canal ver el partido entre ambos países mundialistas.
¿A qué hora juega Noruega vs Senegal por el Mundial 2026?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Noruega vs Senegal, válido por la fecha 2 del grupo I de la Copa del Mundo 2026:
- México y Centroamérica: 6:00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p. m.
- España: 2:00 a. m. (del sábado 20)
¿Dónde ver Noruega vs Senegal EN VIVO?
Para ver el encuentro entre las selecciones de Noruega vs. Senegal por la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, podrás verlo en Perú a través de América TV y América TVGO. Asimismo, para toda Latinoamérica podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: SportTV, Globo, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO y Paramount+.
- Ecuador: Win Sports, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Paraguay: Popu TV y Unicanal.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, América TVGO, TV 360 y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV y DGO
- Estados Unidos: Telemundo, Fútbol de Primera Radio y FOX
- Venezuela: DIRECTV Sports, inter y DGO
- España: DAZN y Movistar Plus.
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