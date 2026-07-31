Tras casi dos semanas de haber culminado el Mundial 2026 con la coronación de España, algunos jugadores de La Furia Roja se vieron en la obligación de cumplir sus promesas, como Marc Cucurella, quien se tatuó el rostro de su entrenador, Luis de la Fuente, en la parte trasera de su brazo izquierdo. El entrenador rompió su silencio y dio su opinión respecto al nuevo entintado del lateral madridista.

¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre el tatuaje de Marc Cucurella?

En declaraciones para el medio G3, el campeón del mundo con la selección española confesó que le agradó el gesto que tuvo su dirigido al tatuarse su rostro; sin embargo, precisó que valora más el hecho de haber cumplido con la promesa que realizó durante el desarrollo del Mundial.

"Sí (me gusta), pero además lo que más me gusta es la gente de palabra. Él dijo que lo iba a hacer y lo ha hecho", señaló de la Fuente, quien además se mostró de acuerdo en que los jugadores de la selección (como Marcos Llorente y Ferrán Torres) disfruten al máximo de sus vacaciones en Ibiza: "Si tuviera su edad estaría yo allí con ellos", añadió entre risas.

¿España estará en el Mundial 2030?

Cabe precisar que la selección de España podría no estar presente en el próximo Mundial del 2030 para defender su título, esto, debido a que la UEFA advirtió que sus selecciones no participarán en las próximas competiciones FIFA, en caso prospere la propuesta de Gianni Infantino, quien planteó privatizar la gestión de los torneos organizados por el ente rector, abriendo las puertas a inversionistas privados.

"La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", señaló mediante un comunicado.