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¿Marc Cucurella debió ser expulsado? Messi pidió la roja por haberse 'tapado la boca' en la final del Mundial

Una controvertida jugada de Marc Cucurella desató el reclamo de Messi, quien pidió la tarjeta roja durante la final del Mundial 2026.

Eduardo Chirinos
Messi reclamó la expulsión de Cucurella.
Messi reclamó la expulsión de Cucurella. | Foto: Capturas DSports
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Argentina y España empatan sin goles en la final del Mundial 2026. En medio de este partido, que ya se fue al alargue, una acción en concreto llamó la atención de todos: el reclamo de Lionel Messi, quien exigió la tarjeta roja para Marc Cucurella por presuntamente haberse tapado la boca.

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El reclamo de Lionel Messi contra Marc Cucurella

Corría el minuto 90+4 del segundo tiempo, cuando las acciones se detuvieron por una falta contra España. Con las acciones detenidas, Marc Cucurella se acercó para decirle algo a Lionel Messi. El flamante fichaje del Real Madrid hizo el ademán de querer taparse la boca con su mano izquierda, una acción que ha sido prohibida por la FIFA.

Inmediatamente, el astro argentino alzó su voz de protesta exigiendo la tarjeta roja para el lateral izquierdo; sin embargo, el árbitro hizo caso omiso a los reclamos de la albiceleste y las acciones continuaron con normalidad. Esta ocurrencia dejó abierta la duda sobre si el español debió ser expulsado o no.

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