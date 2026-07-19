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Ronaldo Nazario y su contundente pronóstico para la final del Mundial 2026: "Va a ganar fácil..."
Ronaldo Nazario analizó la final del Mundial 2026 y dejó una contundente predicción sobre el equipo que levantará la Copa del Mundo.
A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, que tendrá como protagonistas a las selecciones de España y Argentina, muchos vienen dando sus pronósticos sobre lo que será el desenlace de este vibrante partido. Entre las diversas reacciones que se han generado, llamó la atención una en particular: la de Ronaldo Nazario. La leyenda de Brasil se animó a vaticinar el resultado de este último choque.
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Ronaldo Nazario dio su pronóstico para la final del Mundial 2026
En una entrevista para el medio DAZN, Ronaldo Nazario sorprendió a todos al afirmar, con total seguridad, que España se convertirá en el nuevo campeón del Mundo, inclusive, se animó a decir que los dirigidos por Luis de la Fuente no tendrán inconvenientes para derrotar a la Scaloneta.
"Creo que España va a ganar y fácil. Creo que España realmente… para mí siempre fueron Francia y España los favoritos, y recuerdo el programa de antes del partido entre Francia y España, que dije que el campeón saldría de allí", fueron las palabras del dos veces campeón del Mundo con la Canarinha, en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.
Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026.
Pese a ello, el ‘Fenómeno’ destacó la capacidad de Argentina para sobreponerse ante los resultados adversos. Sin embargo, insistió en que el cuadro sudamericano no podrá imponerse ante el juego de la ‘Furia Roja’.
"Argentina es una selección que demuestra un carácter, un espíritu de superación, de lucha muy bonito y admirable. Tenemos que aprender de todo eso. Pero creo que España está muy automatizada", añadió Nazario.
¿A qué hora juegan Argentina y España?
El partido entre Argentina vs España por la final del Mundial 2026 se jugará el día de HOY, domingo 19 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana), en el MetLife Stadium. Los Albicelestes van su cuarta estrella y coronarse como bicampeones mundiales de forma consecutiva. Por su parte, los europeos buscan conquistar su segunda Copa del Mundo.
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