0
EN DIRECTO
Argentina vs España por la final del Mundial 2026
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Ronaldo Nazario y su contundente pronóstico para la final del Mundial 2026: "Va a ganar fácil..."

Ronaldo Nazario analizó la final del Mundial 2026 y dejó una contundente predicción sobre el equipo que levantará la Copa del Mundo.

Eduardo Chirinos
Ronaldo Nazario dio su pronóstico para la final del Mundial 2026.
Ronaldo Nazario dio su pronóstico para la final del Mundial 2026. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, que tendrá como protagonistas a las selecciones de España y Argentina, muchos vienen dando sus pronósticos sobre lo que será el desenlace de este vibrante partido. Entre las diversas reacciones que se han generado, llamó la atención una en particular: la de Ronaldo Nazario. La leyenda de Brasil se animó a vaticinar el resultado de este último choque.

Lionel Messi se refirió a la icónica foto en la bañera con Lamine Yamal.

PUEDES VER: Lionel Messi se refirió a su icónica foto bañando a Lamine Yamal cuando era bebé: "Es una locura"

Ronaldo Nazario dio su pronóstico para la final del Mundial 2026

En una entrevista para el medio DAZN, Ronaldo Nazario sorprendió a todos al afirmar, con total seguridad, que España se convertirá en el nuevo campeón del Mundo, inclusive, se animó a decir que los dirigidos por Luis de la Fuente no tendrán inconvenientes para derrotar a la Scaloneta.

"Creo que España va a ganar y fácil. Creo que España realmente… para mí siempre fueron Francia y España los favoritos, y recuerdo el programa de antes del partido entre Francia y España, que dije que el campeón saldría de allí", fueron las palabras del dos veces campeón del Mundo con la Canarinha, en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Mundial 2026

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026.

Pese a ello, el ‘Fenómeno’ destacó la capacidad de Argentina para sobreponerse ante los resultados adversos. Sin embargo, insistió en que el cuadro sudamericano no podrá imponerse ante el juego de la ‘Furia Roja’.

"Argentina es una selección que demuestra un carácter, un espíritu de superación, de lucha muy bonito y admirable. Tenemos que aprender de todo eso. Pero creo que España está muy automatizada", añadió Nazario.

¿A qué hora juegan Argentina y España?

El partido entre Argentina vs España por la final del Mundial 2026 se jugará el día de HOY, domingo 19 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana), en el MetLife Stadium. Los Albicelestes van su cuarta estrella y coronarse como bicampeones mundiales de forma consecutiva. Por su parte, los europeos buscan conquistar su segunda Copa del Mundo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial hoy, domingo 19 de julio: programación, resultados y canales

  2. Argentina vs. España EN VIVO por Final del Mundial 2026: horarios, canales para ver y pronóstico

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano