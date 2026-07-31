Héctor Cúper mandó fuerte advertencia a jugadores campeones con la 'U': "Se gana con la actualidad"

Héctor Cúper habló en una reciente entrevista con L1 Max sobre diversos temas relacionados con Universitario de Deportes. Esto, en medio de su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. En este contexto, el DT argentino se pronunció con respecto a los jugadores que han sido campeones con el elenco crema, pero en esta segunda parte del año, no están teniendo los minutos que habitualmente tenían.

El entrenador fue claro al señalar que escoge a los titulares en base a su actualidad deportiva, considerando que a pesar de que en el pasado hayan tenido grandes actuaciones que los llevaron a tener títulos, el presente es lo que dictamina a quienes les da minutos dentro del terreno de juego.

“Yo hablo en general y entiendo que todo el mundo quiere jugar. Hay gente que ha ganado 3 campeonatos, pero yo hago una evaluación y yo digo siempre, la historia, el pasado es muy lindo o muy feo, pero con eso no se gana. Se gana con la actualidad y con el presente. Yo entiendo que todo el mundo quiera jugar. Hay gente que todavía no ha jugado y ha sido 3 veces campeón, pero hoy la realidad es esta. Seguramente van a tener posibilidades, de eso no hay ninguna duda. Es una competencia interna y el entrenador decide quién está mejor”, fueron las determinantes palabras de Cúper.

Estas declaraciones llegan en un contexto en el que jugadores como Aldo Corzo y Willians Riveros, entre otros, todavía no han sumado minutos en el Torneo Clausura. Esta situación también responde al cambio de esquema que implementó Héctor Cúper para esta parte de la temporada.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Cienciano y Universitario se enfrentarán este sábado 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y será uno de los duelos más atractivos de la jornada.