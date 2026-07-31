Universitario de Deportes quiere seguir en la senda del triunfo para luchar por el título nacional a fin de año y conquistar el ansiado tetracampeonato. En ese sentido, la directiva crema es consciente de que deben reforzar su equipo y Héctor Cúper, entrenador del cuadro crema, dio nuevos detalles sobre el que podría ser su próximo fichaje.

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Héctor Cúper confirma que Universitario busca un refuerzo más

En entrevista para L1 Radio, Héctor Cúper confirmó que Universitario se encuentra en la búsqueda de un jugador más para así cerrar el tema de las contrataciones de cara a lo que resta de la temporada. También precisó que el jugador que llegue podría reforzar la banda izquierda para cubrir la ausencia de José Carabalí, quien partió al fútbol ecuatoriano para jugar por LDU de Quito.

"Hoy creo que vamos a necesitar a alguien más. Por ahí tengo las alternativas de improvisar a alguien, lo puedo hacer. incluso ya he hablado con algunos jugadores, y mayormente son centrales, que me pueden sacar del apuro, pero estamos esperando que llegue un jugador más (¿es lateral izquierdo?), por ahí está el tema", señaló.

¿Universitario va por un refuerzo mundialista?

Según información del periodista Gustavo Peralta, el lateral izquierdo Jorge Abdiel Gutiérrez, que disputó el Mundial 2026 con la selección de Panamá, fue ofrecido a tienda crema y se perfila como la primera opción para llegar al club, luego que se complicaran las negociaciones con el ecuatoriano Gustavo Cortez, debido a discrepancias económicas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Mientras se define el último fichaje de Universitario, el plantel estudiantil continúa preparándose con miras a su próximo partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, que será el domingo 2 de agosto ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana).