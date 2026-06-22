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Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina a Austria y ya es el goleador histórico en Mundiales
Pese a haber errado un penal, Lionel Messi apareció para sellar el 1-0 de Argentina ante Austria y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Lionel Messi volvió a aparecer en este duelo entre Argentina y Austria para marcar el gol que lo convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales. El delantero argentino llegó a los 17 goles y superó al alemán Miroslav Klose.
PUEDES VER: ¡De no creer! Lionel Messi falló penal de Argentina ante Austria por el Mundial 2026 - VIDEO
MIRA EL GOL DE LIONEL MESSI EN ARGENTINA VS AUSTRIA
Lionel Messi anotó su cuarto gol en el Mundial 2026. Foto: AFP
Gol de Lionel Messi en Argentina vs Austria
Sobre los 38 minutos del primer tiempo, Lionel Messi recibió un pase dentro del área para su pierna izquierda. Panorama perfecto para el atacante argentino que con un potente remate logro abrir el marcador y dejar atrás el error que tuvo en el tiro de penal. Euforia total en los millones de aficionados, ya que no solo la 'Pulga' ponía adelante a la escuadra albiceleste, sino que se convertía en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Lionel Messi marcó gol en el Argentina vs Austria.
Top 5 de los goleadores en la historia de los Mundiales
- Lionel Messi - 17 goles
- Miroslav Klose - 16 goles
- Ronaldo Nazario - 15 goles
- Gerd Müller - 14 goles
- Kylian Mbappé - 14 goles
Uno de los jugadores que se encuentra vigente para pelear la tabla de goleo es Kylian Mbappé, quien no solo tiene este Mundial para elevar su cifra, sino que aún tiene varios años para marcar una cifra sin igual. Fuera de ello, hoy Lionel Messi hace historia y con una escuadra argentina que quiere el bicampeonato de la Copa del Mundo.
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