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Partidos del Mundial HOY, miércoles 24 de junio: programación, resultados y dónde ver
A continuación, conoce al detalle la programación de los seis partidos que se disputarán por el Mundial 2026.
Este miércoles 24 de junio se definirán los grupos A, B y C del Mundial 2026, que tienen a México, Suiza y Canadá clasificados a los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sur, República Checa, Brasil, Marruecos y Escocia lucharán por conseguir también cupos directos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Bosnia-Herzegovina vs Qatar
|2.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Suiza vs Canadá
|2.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Escocia vs Brasil
|5.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Marruecos vs Haití
|5.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|República Checa vs México
|8.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Sudáfrica vs Corea del Sur
|8.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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