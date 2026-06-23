Partidos del Mundial HOY, miércoles 24 de junio: programación, resultados y dónde ver

Este miércoles 24 de junio se definirán los grupos A, B y C del Mundial 2026, que tienen a México, Suiza y Canadá clasificados a los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sur, República Checa, Brasil, Marruecos y Escocia lucharán por conseguir también cupos directos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Bosnia-Herzegovina vs Qatar 2.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Suiza vs Canadá 2.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Escocia vs Brasil 5.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Marruecos vs Haití 5.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ República Checa vs México 8.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Sudáfrica vs Corea del Sur 8.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.