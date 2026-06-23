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Partidos del Mundial HOY, miércoles 24 de junio: programación, resultados y dónde ver

A continuación, conoce al detalle la programación de los seis partidos que se disputarán por el Mundial 2026.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos del Mundial que se jugarán este miércoles 24 de junio.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos del Mundial que se jugarán este miércoles 24 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 24 de junio se definirán los grupos A, B y C del Mundial 2026, que tienen a México, Suiza y Canadá clasificados a los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sur, República Checa, Brasil, Marruecos y Escocia lucharán por conseguir también cupos directos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los principales goleadores del Mundial 2026.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Bosnia-Herzegovina vs Qatar2.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Suiza vs Canadá2.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Escocia vs Brasil5.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Marruecos vs Haití5.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
República Checa vs México8.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Sudáfrica vs Corea del Sur8.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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