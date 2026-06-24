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El ROBO en un Walmart de Rogers terminó con una SEVERA CONDENA de una década en prisión

Robo agravado en un Walmart de Rogers terminó en una condena de 10 años de prisión tras comprobarse el uso de una amenaza simulada para intimidar a la víctima.

María Zapata
Mujer de Lake Village condenada a 10 años por robo en Walmart de Rogers.
Mujer de Lake Village condenada a 10 años por robo en Walmart de Rogers. | Composición: María Zapata | líbero
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Una mujer identificada como Kelsie Gray, procedente de Lake Village, Arkansas, recibió una condena de 10 años de prisión tras protagonizar un robo agravado en una tienda Walmart ubicada en Rogers, Arkansas, Estados Unidos. El caso, que atrajo la atención de la comunidad local, fue revisado por un jurado del condado de Benton, el cual confirmó una sentencia que incluye un período mínimo de encarcelamiento antes de que pueda acceder a la libertad condicional. Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en establecimientos comerciales como Walmart en el país.

Walmart

Kelsie Gray, de Lake Village (Arkansas), fue condenada a 10 años de prisión.

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Caso de robo agravado ocurrido en Walmart de Rogers

De acuerdo con la información del caso, el incidente ocurrió dentro de un Walmart en Rogers, donde la acusada habría intimidado a la víctima al simular que portaba un arma de fuego, levantando su camiseta durante el robo. Este comportamiento fue considerado un factor agravante durante el juicio en el estado de Arkansas, Estados Unidos.

Durante el proceso judicial, el jurado del condado de Benton evaluó las pruebas presentadas y determinó la responsabilidad de Gray en el hecho. La decisión final fue respaldada por la jueza del circuito Robin Green, quien aprobó el acuerdo de culpabilidad que fijó la pena. El fiscal adjunto Tony Noblin subrayó la importancia de considerar la seguridad de los clientes en espacios públicos, como los estacionamientos de cadenas comerciales, especialmente en casos ocurridos dentro de Walmart en Rogers.

Condenan a 10 años de prisión por robo en Walmart en EE. UU.

La resolución judicial establece que Kelsie Gray deberá cumplir una condena de 10 años en el Departamento Correccional de Arkansas, con un mínimo de dos años y medio de prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Según la cobertura del medio Northwest Arkansas Democrat-Gazette, el caso fue descrito en los siguientes términos: "La mujer fue sentenciada a 10 años de prisión en el Departamento Correccional de Arkansas tras un robo agravado en un Walmart de Rogers".

Este fallo se suma a otros casos recientes que han puesto el foco en la seguridad dentro de establecimientos comerciales en Estados Unidos, especialmente en cadenas como Walmart, en zonas de alto tránsito como Rogers, Arkansas, donde las autoridades buscan reforzar medidas preventivas ante hechos delictivos.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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