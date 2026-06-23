ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Portage: arrestan a una mujer tras la MUERTE DE UN PERRO en el estacionamiento

Un caso de presunto maltrato animal en Estados Unidos ha generado conmoción tras el arresto de una mujer vinculada a la muerte de un perro hallado en el estacionamiento de un Walmart en Portage. Las autoridades confirmaron que el animal, un bulldog francés, fue encontrado en estado crítico a inicios de junio y falleció poco después de ser trasladado a una clínica veterinaria. El hecho derivó en un operativo conjunto entre distintas agencias y culminó con su detención por cargos de crueldad animal.

Arrestan a mujer de Chicago tras la muerte de un perro en el estacionamiento de un Walmart en Portage

De acuerdo con el Departamento de Policía de Portage, el caso ocurrió el 2 de junio, cuando se reportó la presencia de un bulldog francés al borde de la muerte dentro de una manta en el estacionamiento del Walmart en Portage, Estados Unidos. Un ciudadano, alertado por la situación, trasladó al animal a una clínica veterinaria, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La investigación fue asumida en coordinación con el Departamento de Policía de Madison y la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, quienes trabajaron en conjunto para identificar a la persona sospechosa del hecho. El caso escaló rápidamente debido a la gravedad del estado en que fue encontrado el animal y a las circunstancias de su abandono.

Las autoridades arrestaron a Glenda Ruth Johnson, de 32 años, y la ingresaron en la cárcel del condado de Columbia.

Cargos por maltrato animal en Estados Unidos

Las autoridades confirmaron el arresto de Glenda Ruth Johnson, una mujer de 32 años originaria de Chicago, quien fue ingresada en la cárcel del condado de Columbia tras ser identificada como sospechosa del caso. Enfrenta cargos por maltrato animal con resultado de muerte y abandono.

Según el informe policial citado por WMTV15, el departamento de policía explicó que el martes recibió reportes sobre un bulldog francés que estaba al borde de la muerte y envuelto en una manta en el estacionamiento de la tienda en Portage, el 2 de junio. El caso continúa bajo investigación mientras se determinan todos los elementos que rodearon este presunto acto de crueldad en un Walmart de Portage, en Estados Unidos, el cual ha generado amplia atención pública tras el arresto.