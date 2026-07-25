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Hansell Riojas rotundo tras triunfo de Sport Boys sobre ADT: "Espero que..."
Hansell Riojas, figura y autor del primer gol de Sport Boys, destacó el resultado obtenido frente a ADT con un hombre menos.
Sport Boys consiguió una importante victoria por 2-0 frente a ADT de Tarma en el Estadio Miguel Grau del Callao, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. La ‘misilera’ logró imponer su localía pese a jugar con uno menos por expulsión de Erick Gonzáles. Tras finalizar el partido, Hansell Riojas, defensa del cuadro chalaco, tomó la palabra para destacar el resultado obtenido, el cual les permite mantenerse alejado de los últimos lugares en la tabla de posiciones.
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Hansell Riojas resaltó el esfuerzo de sus compañeros en la victoria de Sport Boys
En declaraciones para L1 Max, el exjugador de Alianza Lima, quien fue la figura del partido y autor del primer gol rosado, resaltó el carácter de sus compañeros para sacar adelante el partido pese a la desventaja numérica y agradeció al hincha por el apoyo incondicional pese a los malos momentos.
“Quiero felicitar a mis compañeros, esta victoria es muy importante, la necesitábamos y espero que sigamos en este camino. Esta es la victoria de todos. Felicitar también al hincha, estamos de aniversario así que es una buena semana para nosotros”, comentó Riojas, quien además recordó que el club cumple 99 años de vida institucional este mes.
Sport Boys venció a ADT con 10 hombres.
¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys?
Tras conseguir un importante resultado en condición de local que les permite mantenerse en mitad de tabla, los dirigidos por el profesor Carlos Desio deberán enfocarse en su próximo partido, que será el viernes 31 de julio ante Atlético Grau de Piura, por la tercera fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026.
Cabe precisar que Sport Boys disputa el Clausura con una deducción de dos puntos impuesta por la Comisión de Licencias, debido al incumplimiento de sus obligaciones laborales y/o contractuales correspondientes al mes de abril del presente año. La directiva rosada anunció que su área legal ya viene trabajando para apelar la quita de puntos.
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