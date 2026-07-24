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Reimond Manco se ofreció a firmar por club histórico de Liga 1: "Juego gratis"

Reimond Manco abre la puerta a un posible regreso al fútbol profesional y revela su interés por club campeón de la Liga 1 de cara a la temporada 2026.

Luis Blancas
Reimond Manco reveló que desea jugar en club histórico de Liga 1
Reimond Manco reveló que desea jugar en club histórico de Liga 1 | Composición: Líbero
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Reimond Manco sorprendió al abrirle la puerta a un posible regreso al fútbol profesional y reveló que existe un club histórico de la Liga 1 por el que estaría dispuesto a salir del retiro. El exseleccionado peruano confesó que Sport Boys es la institución que podría convencerlo de volver a competir oficialmente.

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Durante su participación en el programa Juego Cruzado, Manco dejó en claro el cariño que siente por Sport Boys y aseguró que vestir la camiseta rosada en el año de su centenario sería una motivación especial. "Juego gratis en Boys (risas). Quizá gratis no, pero en Boys sí la pensaría para volver con todo", comentó entre risas.

Video: Juego Cruzado

El retirado futbolista también explicó que un eventual retorno no sería inmediato, ya que considera indispensable realizar una preparación física adecuada después de más de un año sin disputar partidos oficiales. En ese sentido, indicó que el proceso para recuperar el nivel competitivo requiere mucho más tiempo que antes.

"Para volver al fútbol de alta competencia, después de haberte retirado más de un año, antes necesitabas un mes y ya estabas a punto; ahora mínimo tres o cuatro meses", sostuvo el exfutbolista, dejando en claro que solo volvería si se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Reimond Manco como reemplazo de Christian Cueva en Sport Boys

Las afirmaciones del exfutbolista se dan en un momento de inquietud en Sport Boys por la lesión de Christian Cueva, que sufrió un desgarro antes del inicio del Torneo Clausura. En ese escenario, las declaraciones de Reimond Manco reavivaron la esperanza de parte de la afición rosada, que no descarta volver a verlo con la camiseta del primer campeón profesional del Perú.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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