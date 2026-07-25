DT de Sport Boys contó que ex Alianza Lima se incorporará al plantel pronto: "Una o dos..."

Sport Boys continúa preparándose para afrontar las siguientes fechas del Torneo Clausura Liga 1 2026 y una de las principales novedades que entusiasmó a los hinchas rosados la trajo el entrenador de la 'Misilera', Carlos Desio, quien dio detalles sobre la reincorporación de un ex Alianza Lima al plantel: estamos hablando de Christian Cueva, exjugador blanquiazul, quien sufrió una lesión antes de la reanudación del torneo local.

¿Qué dijo Carlos Desio sobre la lesión de Christian Cueva?

En declaraciones para L1 Max, el estratega argentino dio detalles sobre la evolución del popular 'Aladino' y señaló que su recuperación ha avanzado de forma favorable. En ese sentido, no descartó tenerlo apto para volver a los campos de juego en un par de semanas, tras previa autorización del cuerpo médico.

“Christian está mejor, yo creo que le falta ya poco (para regresar), le faltará una semana o dos semanas para volver a integrarse al plantel. Viene de un desgarro, si bien es chico, siempre hay que prevenir eso, no apurarse porque es un jugador que lo necesitamos y de la mejor manera”, señaló Desio al ser consultado sobre la situación de Cueva.

¿Cómo se lesionó Christian Cueva?

Christian Cueva tuvo un inesperado y preocupante debut con Sport Boys, durante el enfrentamiento contra Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente. El exjugador de la selección peruana terminó tendido en el césped e hizo señas al banquillo para que lo sustituyan inmediatamente. Cueva abandonó el campo de juego apenas a los 34 minutos del partido.

Tras el partido, la institución chalaca emitió un comunicado informando sobre la lesión de Cueva, quien fue diagnosticado con desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho. Desde entonces, ‘Cuevita’ continúa trabajando en su recuperación y, tras las declaraciones de Desio, podría hacer su reaparición en las siguientes fechas.