¿Qué resultados necesita Ecuador ante Alemania para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026?

Con tan solo un punto tras el doloroso debut (derrota por uno a cero ante Costa de Marfil) y el amargo empate en la segunda fecha ante Curazao, Ecuador llega a la última fecha del grupo E con la difícil misión de sumar tres puntos. Sin embargo, al frente estará la poderosa Alemania, que marcha con puntaje perfecto en el Mundial 2026.

El panorama es bastante complicado para la Tri, pero, a continuación, te mostraremos los resultados que necesitan los dirigidos por Sebastián Beccacece y los escenarios que pueden darse para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya sea como segundos o terceros.

Ecuador empató sin goles con Curazao

Si Ecuador gana a Alemania (llega a 4 puntos)

Clasificación directa: Si vence a los teutones, Ecuador asegura prácticamente su boleto. Clasificaría como segundo de grupo si Costa de Marfil pierde o empata ante Curazao.

Si vence a los teutones, Ecuador asegura prácticamente su boleto. Clasificaría como segundo de grupo si Costa de Marfil pierde o empata ante Curazao. Si Costa de Marfil también gana su partido, habría un triple empate de seis puntos entre Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. En ese escenario, entraría a jugar la diferencia de goles para definir quién pasa como primero, segundo o si Ecuador cae al tercer puesto, desde donde, con 4 puntos, avanzaría casi al 100% como uno de los mejores terceros.

Si Ecuador empata con Alemania (llega a 2 puntos)

Depende de terceros: Con 2 puntos y una diferencia de gol de -1, Ecuador terminaría en el tercer lugar del grupo, asumiendo que Costa de Marfil le gane o empate a Curazao.

Con 2 puntos y una diferencia de gol de -1, Ecuador terminaría en el del grupo, asumiendo que Costa de Marfil le gane o empate a Curazao. Matemáticas cruzadas: Tendría que esperar a que terminen todos los grupos del Mundial y cruzar los dedos para quedar entre los 8 mejores terceros del torneo. Al no haber marcado goles todavía en la copa, un empate con pocos goles complicaría bastante esa vía, aunque numéricamente seguiría con vida.

Si Ecuador pierde con Alemania

Eliminado: Una derrota ante los dirigidos por Julian Nagelsmann dejaría a la selección con solo un punto y una peor diferencia de goles, lo que la dejaría fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos.

Tabla de posiciones de Ecuador en el Mundial 2026