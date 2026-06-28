Roberto Martínez, DT de Portugal, dejó fuerte opinión sobre Cristiano Ronaldo: "Está acostumbrado a..."

Portugal clasificó a los dieciseisavos de final como segundo de su grupo tras empatar con la selección de Colombia en el Mundial 2026. Con este resultado, los dirigidos por Roberto Martínez ya se preparan para enfrentar a Croacia en la siguiente ronda. Tras el encuentro, el estratega del elenco luso no dudó en pronunciarse sobre el capitán de su equipo, Cristiano Ronaldo, y dejó una contundente opinión sobre el delantero.

Roberto Martínez dejó fuerte opinión sobre Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez habló sobre Cristiano Ronaldo. Foto: Diario AS

Tras el empate sin goles ante Colombia en Miami, Roberto Martínez salió en defensa de Cristiano Ronaldo durante la conferencia de prensa. El técnico respaldó a su capitán frente a las críticas por su discreta actuación y porque Portugal no logró quedarse con el primer lugar del Grupo K en el Mundial 2026. “Cristiano está acostumbrado a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es muy disciplinado en su posición, y además crea espacios para sus compañeros”, empezó diciendo.

Además, habló sobre la actualidad del ‘Comandante’, con respecto a su estado físico, y reconoció que es posible que haya algunos cambios. “Su condición física y mental no está en duda. Podemos necesitar hacer cambios en el próximo partido, pero basamos cada decisión en la información y los datos que tenemos”, complementó.

Roberto Martínez sobre si Portugal puede llegar a la final del Mundial 2026

En otro momento, el español habló sobre una eventual posibilidad de que los lusos lleguen a la final de la Copa del Mundo. "Yo creo que hay que entender cómo se puede llegar a una final de un Mundial. El jugador de la selección tiene que estar muy comprometido, tiene que dar todo de él, tiene que tener talento para ganar a las mejores selecciones. Y nuestros jugadores lo tienen... pero hay que ir paso a paso. Y este paso es Colombia, estamos centrados en el camino", finalizó.

¿Cuándo juega Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal contra Croacia por los dieciseisavos está programado para llevarse a cabo este jueves 2 de junio. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 6.00 p.m.