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Reconocido periodista argentino fulminó a Marcelo Bielsa tras eliminación de Uruguay: “Vendehumo…”
No se guardó nada y cuestionó duramente al entrenador argentino con fuertes calificativos. Esto, tras la derrota por 1-0 contra la selección española.
La eliminación de la selección uruguaya ha caído como un baldazo de agua fría en el país charrúa y también a nivel internacional, sobre todo por el pésimo rendimiento que mostraron en esta competición. Tras la derrota por la mínima diferencia contra España, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que se pronunció fue el reconocido periodista argentino Eduardo Feinmann, quien no se guardó nada y dio tajantes comentarios sobre Marcelo Bielsa.
Esto debido a que apenas terminó el partido, mientras se esperaba la entrevista obligatoria que los entrenadores deben dar, Bielsa se mostró visiblemente molesto por la demora en la realización de esta entrevista. “Dale de una vez”, gritó el DT, enérgico y molesto, lo que causó la rápida viralización y comentarios negativos.
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Reconocido periodista argentino fulminó a Marcelo Bielsa
Bajo este contexto, Feinmann, quien es uno de sus críticos más persistentes en Argentina, recordó su paso por la albiceleste y publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X.
“El enajenado fracasado de siempre. Otra vez deja a una selección fuera del mundial en primera ronda. Lo hizo con Argentina, ahora con Uruguay. Mentiroso, vendehumo, hipócrita, cínico”, escribió vía X el periodista.
El periodista fulminó a Bielsa
No es la primera vez que Feinmann critica al entrenador. Hace apenas dos semanas, junto al periodista Pablo Rossi, le dedicó varios minutos en su programa de A24 para cuestionar diferentes actitudes del técnico durante el Mundial.
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