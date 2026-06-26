Argentina vs Jordania EN VIVO por el Mundial 2026: horario, canal, alineaciones y apuestas

Argentina vs. Jordania EN VIVO se enfrentarán por la última fecha del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium, desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y las 11.00 p. m. (hora argentina), con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica. A continuación, revisa todo sobre este choque.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

El choque entre Argentina vs. Jordania se jugará este sábado 27 de junio desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y las 11.00 p. m. (hora argentina) en el AT&T Stadium.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Argentina vs. Jordania estará a cargo de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en Argentina, podrás seguirlo en Televisión Pública, TyC Sports, Telefe y Flow Sports.

Lionel Messi viene de convertir un doblete.

Argentina vs. Jordania: posibles alineaciones

Argentina : Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, José Manuel López.

: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, José Manuel López. Jordania: Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Mahmoud Abo Taha, Musa Al-Taamari, Ali Alowan, Mahmoud Al Mardi.

Argentina vs. Jordania: cuotas y pronósticos

Argentina vs. Jordania: previa del partido

Con la tranquilidad de tener la clasificación matemática a los dieciseisavos de final en el bolsillo, la selección argentina se enfrentará este sábado a Jordania en el Estadio Dallas con un objetivo claro: asegurar el liderato absoluto del grupo J con puntaje ideal. Tras las sólidas victorias ante Argelia y Austria —con un Lionel Messi intratable que ya suma cinco goles en el certamen—, el equipo de Lionel Scaloni llega a la última fecha de la fase de grupos con confianza y la valla invicta. Es un escenario ideal para consolidar sus buenas sensaciones futbolísticas antes de que comience la fase decisiva de la Copa del Mundo.

Para este compromiso, el cuerpo técnico tiene decidido mover las piezas y darles rodaje a habituales suplentes. Ante la baja obligada del Cuti Romero por un golpe en la rodilla, Scaloni apostará por una rotación masiva que le permitirá descansar a los titulares y evaluar alternativas importantes. Hombres de la talla de Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez —quien busca reencontrarse con el gol con la celeste y blanca en medio del ruido mediático sobre su futuro a nivel de clubes— arrancarán, mientras que el capitán Lionel Messi esperará su turno en el banco de suplentes para dosificar cargas de cara a los cruces de eliminación directa.

En la vereda de enfrente aparece una golpeada, pero orgullosa Jordania, que transita su primera e histórica experiencia mundialista. Sin chances matemáticas tras encajar derrotas frente a Austria y Argelia, el conjunto asiático saltará al imponente recinto de Texas con la única premisa de jugar el partido de sus vidas y despedirse del torneo con la frente en alto. Argentina no se confía: sabe que en un Mundial no hay espacio para la relajación y que un triunfo contundente le dará el envión anímico justo para esperar al segundo clasificado del grupo H, su próximo gran obstáculo en el camino hacia la defensa de la corona.