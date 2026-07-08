0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

¿Juanfer Quintero se retira de Colombia?: Lo que dijo tras la eliminación del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero lamentó la dura eliminación de su selección ante Suiza y habló sobre su futuro en el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Eduardo Chirinos
Juanfer Quintero habló tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.
Juanfer Quintero habló tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. | Foto: AFP
COMPARTIR

Juan Fernando Quintero, futbolista de la Selección Colombia, se pronunció tras la dura eliminación del cuadro cafetero en los octavos de final del Mundial 2026, donde cayó por 4-3 en la tanda de penales ante su similar de Suiza. Así, se convirtió en el quinto equipo sudamericano en despedirse de la máxima fiesta del fútbol.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero?

En declaraciones para DSPORTS tras el partido, el popular Juanfer lamentó el resultado adverso en el estadio BC Place Vancouver, Canadá y causó intriga y conmoción en la hinchada cafetera al insinuar su posible retiro del conjunto sudamericano.

“Obviamente estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada;pero bueno, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, manifestó ante el citado medio.

Sus números en Colombia

Cabe precisar que Quintero, de 33 años, debutó oficialmente con la Selección Colombia en 2012, bajo la dirección técnica de José Néstor Péckerman, y desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes de su país y en una de las principales alternativas ofensivas del equipo durante la última década.

Hasta el momento, el volante antioqueño registra seis goles y 12 asistencias en 53 partidos jugados con el cuadro tricolor, estadísticas que podrían quedar congeladas definitivamente en caso de que se confirme su retiro.

¿Se va de River?

La incertidumbre sobre el futuro de Quintero también alcanza su situación a nivel de clubes, pues en los próximos días deberá definir su continuidad en River Plate de Argentina, donde también han surgido rumores sobre su posible salida, lo que deja abierta la posibilidad de regresar a la liga de su país.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

  2. Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano