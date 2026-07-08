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¿Juanfer Quintero se retira de Colombia?: Lo que dijo tras la eliminación del Mundial 2026
Juan Fernando Quintero lamentó la dura eliminación de su selección ante Suiza y habló sobre su futuro en el equipo que dirige Néstor Lorenzo.
Juan Fernando Quintero, futbolista de la Selección Colombia, se pronunció tras la dura eliminación del cuadro cafetero en los octavos de final del Mundial 2026, donde cayó por 4-3 en la tanda de penales ante su similar de Suiza. Así, se convirtió en el quinto equipo sudamericano en despedirse de la máxima fiesta del fútbol.
¿Qué dijo Juan Fernando Quintero?
En declaraciones para DSPORTS tras el partido, el popular Juanfer lamentó el resultado adverso en el estadio BC Place Vancouver, Canadá y causó intriga y conmoción en la hinchada cafetera al insinuar su posible retiro del conjunto sudamericano.
“Obviamente estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada;pero bueno, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, manifestó ante el citado medio.
Sus números en Colombia
Cabe precisar que Quintero, de 33 años, debutó oficialmente con la Selección Colombia en 2012, bajo la dirección técnica de José Néstor Péckerman, y desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes de su país y en una de las principales alternativas ofensivas del equipo durante la última década.
Hasta el momento, el volante antioqueño registra seis goles y 12 asistencias en 53 partidos jugados con el cuadro tricolor, estadísticas que podrían quedar congeladas definitivamente en caso de que se confirme su retiro.
¿Se va de River?
La incertidumbre sobre el futuro de Quintero también alcanza su situación a nivel de clubes, pues en los próximos días deberá definir su continuidad en River Plate de Argentina, donde también han surgido rumores sobre su posible salida, lo que deja abierta la posibilidad de regresar a la liga de su país.
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