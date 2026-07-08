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Fue figura en Paraguay por el Mundial 2026 y ahora está cerca del Manchester United
Manchester United busca reforzar su plantel con miras al inicio de la Premier League y tendría en la mira a un jugador del conjunto guaraní.
Manchester United continúa en la búsqueda de refuerzos con miras al inicio de la Premier League y un futbolista de la Selección Paraguaya habría despertado su interés tras sus buenas actuaciones en el Mundial 2026, donde los guaraníes llegaron hasta octavos de final y cayeron en dicha instancia frente a la Selección de Francia.
¿Qué jugador interesa al Manchester United?
El futbolista en mención es el portero Orlando Gill, una de las principales figuras de su selección durante la Copa del Mundo 2026. El guardameta de 26 años ha despertado el interés de varios clubes en Europa y los Diablos Rojos buscan liderar la carrera para concretar su traspaso y reforzar su portería, según información revelada por la cadena británica BBC Sport.
Orlando Gill fue una de las principales figuras de Paraguay en el Mundial 2026.
Como se recuerda, el arquero de 26 años fue una de las principales figuras de su equipo en los dieciseisavos de final ante Alemania, al mantener su arco invicto durante los 120 minutos del partido y atajar dos penales en la etapa decisiva. Asimismo, y pese a quedar eliminado por 1-0, tuvo una actuación sobresaliente en la siguiente instancia contra los franceses.
¿Cuánto costaría su fichaje?
Según informó Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de fichajes, el hoy arquero de San Lorenzo de Almagro daría el salto al fútbol inglés por una cifra que bordea los 7 millones de dólares. La directiva de Old Trafford busca agilizar las negociaciones con sus pares argentinos y en los próximos días podría haber novedades sobre su futuro.
Orlando Gill y sus números en el Mundial 2026
Los números del portero paraguayo son una evidencia del buen desempeño que tuvo durante la máxima fiesta del fútbol. En 5 partidos, el golero recibió 28 remates al arco, de los cuales 23 fueron atajados, recibiendo apenas seis goles, según información de ESPN.
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