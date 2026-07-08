0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Fue figura en Paraguay por el Mundial 2026 y ahora está cerca del Manchester United

Manchester United busca reforzar su plantel con miras al inicio de la Premier League y tendría en la mira a un jugador del conjunto guaraní.

Eduardo Chirinos
Figura de Paraguay ficharía por Manchester United
Figura de Paraguay ficharía por Manchester United | Foto: Federación Paraguaya / Composición: Líbero
COMPARTIR

Manchester United continúa en la búsqueda de refuerzos con miras al inicio de la Premier League y un futbolista de la Selección Paraguaya habría despertado su interés tras sus buenas actuaciones en el Mundial 2026, donde los guaraníes llegaron hasta octavos de final y cayeron en dicha instancia frente a la Selección de Francia.

Exfutbolista de la selección de Paraguay es flamante fichaje de Sport Huancayo para la Liga 1

PUEDES VER: Exjugador seleccionado de Paraguay es nuevo fichaje de Sport Huancayo: "A rugir juntos"

¿Qué jugador interesa al Manchester United?

El futbolista en mención es el portero Orlando Gill, una de las principales figuras de su selección durante la Copa del Mundo 2026. El guardameta de 26 años ha despertado el interés de varios clubes en Europa y los Diablos Rojos buscan liderar la carrera para concretar su traspaso y reforzar su portería, según información revelada por la cadena británica BBC Sport.

Orlando Gill

Orlando Gill fue una de las principales figuras de Paraguay en el Mundial 2026.

Como se recuerda, el arquero de 26 años fue una de las principales figuras de su equipo en los dieciseisavos de final ante Alemania, al mantener su arco invicto durante los 120 minutos del partido y atajar dos penales en la etapa decisiva. Asimismo, y pese a quedar eliminado por 1-0, tuvo una actuación sobresaliente en la siguiente instancia contra los franceses.

¿Cuánto costaría su fichaje?

Según informó Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de fichajes, el hoy arquero de San Lorenzo de Almagro daría el salto al fútbol inglés por una cifra que bordea los 7 millones de dólares. La directiva de Old Trafford busca agilizar las negociaciones con sus pares argentinos y en los próximos días podría haber novedades sobre su futuro.

Orlando Gill y sus números en el Mundial 2026

Los números del portero paraguayo son una evidencia del buen desempeño que tuvo durante la máxima fiesta del fútbol. En 5 partidos, el golero recibió 28 remates al arco, de los cuales 23 fueron atajados, recibiendo apenas seis goles, según información de ESPN.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

  2. ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

  3. Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano