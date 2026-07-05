Enciso dejó sentido mensaje tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia: "Duele muchísimo..."

La eliminación de Paraguay a manos de Francia ha sido muy devastadora para el pueblo guaraní, que, tras sorprender al vencer a Alemania, esperaba repetir la hazaña y clasificar a los cuartos de final. Los dirigidos por Gustavo Alfaro venían realizando un buen partido. Sin embargo, un penal a favor de los franceses, que su estrella Kylian Mbappé convirtió, sentenció el encuentro.

Tras el partido, una de las figuras de la Albirroja, Julio Enciso, utilizó sus redes sociales para referirse a la eliminación del Mundial 2026 y dejó un sentido mensaje.

“Hoy termina un sueño que teníamos como grupo, como país y como personas. Duele muchísimo quedar eliminados porque trabajamos, luchamos y dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. No era el final que soñábamos, pero me voy con la tranquilidad de haber defendido esta camiseta con el corazón”.

“Primero quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de cumplir el sueño de jugar un Mundial. A mi esposa, a mis padres, a toda mi familia y a mi abuelo que me acompaña desde el cielo. Gracias por ser mi fuerza en cada momento”.

“Gracias también a cada paraguayo que estuvo en las tribunas, desde Paraguay y en cualquier rincón del mundo. Sentimos su apoyo, su cariño y su pasión en cada paso que dimos. Perdón por no haber podido regalarles la alegría que todos queríamos”.

“Este golpe nos duele, pero también nos deja enseñanzas. Vamos a levantarnos, a seguir trabajando con humildad, a crecer como jugadores y como personas, porque estoy convencido de que lo mejor para Paraguay todavía está por venir”.

“Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este camino. Fue un orgullo compartir este sueño con ustedes”.

“Hoy nos toca aceptar este momento, pero también prometemos seguir luchando para volver más fuertes. Porque vestir la camiseta de Paraguay es un privilegio que defenderé siempre con el alma”, fueron las palabras de Enciso, apoyadas por los paraguayos, quienes, a pesar de la eliminación, se mostraron contentos por el trabajo de su selección.