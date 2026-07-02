El Mundial 2026 no solo nos está regalando partidazos que se están definiendo en los últimos minutos, sino también varios récords. Sobre todo, el de la tabla de máximos goleadores en la historia de esta competición, que tiene a Lionel Messi y Kylian Mbappé como máximos anotadores.

Si en la previa de este torneo la tabla estaba liderada por el alemán Miroslav Klose con 16 goles y el brasileño Ronaldo Nazario con 15 tantos, ahora el argentino y el francés se encargaron de superarlos a punta de golazos. Pero no solo ellos han ingresado a este importante registro, sino que el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo también se hicieron presentes.

Actualmente, Lionel Messi lidera este registro con 19 tantos en sus seis participaciones tras las seis anotaciones que marcó en el Mundial 2026, y en segundo lugar se encuentra Kylian Mbappé con 18 goles, quien también suma seis conquistas en esta edición.

De los jugadores que se mantienen vigentes, Harry Kane llegó a 13 dianas y Cristiano Ronaldo alcanzó 11. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales.

Tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales