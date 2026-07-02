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Con Lionel Messi y Kylian Mbappé: así marcha la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales

El argentino lidera esta tabla con 19 tantos, seguido del francés con 18, con lo que ambos superaron a Miroslav Klose en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi y Kylian Mbappé son los máximos goleadores en los mundiales.
Lionel Messi y Kylian Mbappé son los máximos goleadores en los mundiales. | Foto: composición Líbero
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El Mundial 2026 no solo nos está regalando partidazos que se están definiendo en los últimos minutos, sino también varios récords. Sobre todo, el de la tabla de máximos goleadores en la historia de esta competición, que tiene a Lionel Messi y Kylian Mbappé como máximos anotadores.

Argentina, Egipto y Colombia jugarán este viernes 3 de julio por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Partidos del Mundial HOY, viernes 3 de julio: programación, resultados y dónde ver

Si en la previa de este torneo la tabla estaba liderada por el alemán Miroslav Klose con 16 goles y el brasileño Ronaldo Nazario con 15 tantos, ahora el argentino y el francés se encargaron de superarlos a punta de golazos. Pero no solo ellos han ingresado a este importante registro, sino que el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo también se hicieron presentes.

Actualmente, Lionel Messi lidera este registro con 19 tantos en sus seis participaciones tras las seis anotaciones que marcó en el Mundial 2026, y en segundo lugar se encuentra Kylian Mbappé con 18 goles, quien también suma seis conquistas en esta edición.

De los jugadores que se mantienen vigentes, Harry Kane llegó a 13 dianas y Cristiano Ronaldo alcanzó 11. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales.

Tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales

  • Lionel Messi (Argentina) - 19 goles
  • Kylian Mbappé (Francia) - 18 goles
  • Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
  • Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles
  • Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
  • Harry Kane (Inglaterra) - 13 goles
  • Just Fontaine (Francia) - 13 goles
  • Pelé (Brasil) - 12 goles
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) - 11 goles
  • Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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