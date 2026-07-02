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Partidos del Mundial HOY, viernes 3 de julio: programación, resultados y dónde ver

Argentina, Egipto y Colombia jugarán este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Argentina, Egipto y Colombia jugarán este viernes 3 de julio por el Mundial 2026.
Argentina, Egipto y Colombia jugarán este viernes 3 de julio por el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 3 de julio se jugarán los últimos encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Australia enfrentará a Egipto, liderado por Mohamed Salah; luego, la Argentina de Lionel Messi se medirá contra una de las sorpresas del certamen, Cabo Verde; y, finalmente, Colombia se verá las caras con Ghana. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de este viernes.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Australia vs Egipto1.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Argentina vs Cabo Verde5.00 p. m.América TV, América TV GO, Disney+, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Colombia vs Ghana8.30 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los partidos del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con todo el torneo.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis en dieciseisavos de final, cuatro en octavos de final, dos en cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de die

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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