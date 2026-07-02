Hora del partido Colombia vs Ghana y qué canal transmite dieciseisavos de final del Mundial 2026

Colombia vs Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambas selecciones buscan seguir avanzando en su sueño hacia el título. Los ‘cafeteros’ ponen sus esperanzas en talentos como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que los africanos quieren seguir dando golpes en el torneo. A continuación, te contamos los horarios confirmados y canales disponibles para poder ver la transmisión de duelo.

¿A qué hora juega Colombia vs Ghana?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9.30 p. m.

España: 3.00 a. m. (del sábado)

¿Dónde ver Colombia vs Ghana EN VIVO?

El partido de Colombia vs Ghana contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4), disponible en señal abierta para todo el territorio peruano. De igual forma, se podrá ver por DirecTV Sports en toda Sudamérica. Además, América TVGO, DGO y Paramount Plus llevarán el partido vía ONLINE.

Por su parte, en territorio colombiano, las señales de Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN y Radio Nacional de Colombia serán las encargadas de llevar la transmisión.

¿Qué canal transmite partido de Colombia vs Ghana por Mundial 2026?