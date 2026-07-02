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Hora del partido Colombia vs Ghana y qué canal transmite dieciseisavos de final del Mundial 2026
Colombia vs Ghana protagonizarán una eliminatoria de infarto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce los horarios y canales para ver el duelo.
Colombia vs Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambas selecciones buscan seguir avanzando en su sueño hacia el título. Los ‘cafeteros’ ponen sus esperanzas en talentos como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que los africanos quieren seguir dando golpes en el torneo. A continuación, te contamos los horarios confirmados y canales disponibles para poder ver la transmisión de duelo.
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¿A qué hora juega Colombia vs Ghana?
Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- Perú, Ecuador y Colombia: 8.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
- México y Centroamérica: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9.30 p. m.
- España: 3.00 a. m. (del sábado)
¿Dónde ver Colombia vs Ghana EN VIVO?
El partido de Colombia vs Ghana contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4), disponible en señal abierta para todo el territorio peruano. De igual forma, se podrá ver por DirecTV Sports en toda Sudamérica. Además, América TVGO, DGO y Paramount Plus llevarán el partido vía ONLINE.
Por su parte, en territorio colombiano, las señales de Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN y Radio Nacional de Colombia serán las encargadas de llevar la transmisión.
¿Qué canal transmite partido de Colombia vs Ghana por Mundial 2026?
- Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO y Paramount Plus.
- Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus.
- Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: Disney Plus y CazéTV.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
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