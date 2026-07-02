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Portugal vs Croacia por el Mundial 2026
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¡Cristiano Ronaldo empató el partido! El Comandante anotó el 1-1 de Portugal ante Crocia de penal

¡Apareció el Comandante! Tras sufrir un gol anulado minutos antes, Cristiano Ronaldo tomó el balón y pateó fuerte al medio para poner el 1-1 en el partido.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo anotó su tercer tanto en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo anotó su tercer tanto en el Mundial 2026. | Foto: AFP
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Portugal y Crocia están protagonizando un emocionante encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de un primer tiempo en el que los lusos tuvieron varias ocasiones para convertir, los croatas golpearon a los 53 de la segunda mitad por medio de un gran remate de Iván Perisic. Sin embargo, su alegría no duraría mucho porque aparecería Cristiano Ronaldo.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

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A los 61 minutos de la segunda mitad, el delantero de 41 años recibió un pase en profundidad y picó el balón por encima de Livakovic para colocar el empate momentáneo. Sin embargo, el VAR decidió anular este tanto por una milimétrica posición adelantada.

Cristiano Ronaldo

Así fue el gol anulado a Cristiano Ronaldo.

Tres minutos más tarde, en una pelota parada a favor de Portugal, Renato Veiga cayó en el área por un jalón de camiseta. En primera instancia, el árbitro no pitó falta, pero luego recibió un llamado del VAR y fue a la cabina para revisar las imágenes. Finalmente, decidió convalidar la pena máxima para los lusos.

El encargado de pararse frente al balón fue Cristiano Ronaldo, quien no dudó a la hora de definir y sacó un fuerte remate al medio para poner el 1-1 y convertir su tercer tanto en el Mundial 2026. Luego, sobre los 81 minutos, se acabaría la participación del Comandante en este partido porque el entrenador Roberto Martínez decidió cambiarlo en lugar de Ruben Neves.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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