¡Cristiano Ronaldo empató el partido! El Comandante anotó el 1-1 de Portugal ante Crocia de penal

Portugal y Crocia están protagonizando un emocionante encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de un primer tiempo en el que los lusos tuvieron varias ocasiones para convertir, los croatas golpearon a los 53 de la segunda mitad por medio de un gran remate de Iván Perisic. Sin embargo, su alegría no duraría mucho porque aparecería Cristiano Ronaldo.

A los 61 minutos de la segunda mitad, el delantero de 41 años recibió un pase en profundidad y picó el balón por encima de Livakovic para colocar el empate momentáneo. Sin embargo, el VAR decidió anular este tanto por una milimétrica posición adelantada.

Así fue el gol anulado a Cristiano Ronaldo.

Tres minutos más tarde, en una pelota parada a favor de Portugal, Renato Veiga cayó en el área por un jalón de camiseta. En primera instancia, el árbitro no pitó falta, pero luego recibió un llamado del VAR y fue a la cabina para revisar las imágenes. Finalmente, decidió convalidar la pena máxima para los lusos.

El encargado de pararse frente al balón fue Cristiano Ronaldo, quien no dudó a la hora de definir y sacó un fuerte remate al medio para poner el 1-1 y convertir su tercer tanto en el Mundial 2026. Luego, sobre los 81 minutos, se acabaría la participación del Comandante en este partido porque el entrenador Roberto Martínez decidió cambiarlo en lugar de Ruben Neves.