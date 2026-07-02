Revelan que Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal tras el Mundial 2026: "Su último baile"

El final cada vez está más cerca. En la previa del partido entre Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la hermana de Cristiano Ronaldo reveló que el portugués se retirará de su selección una vez finalice su participación en esta competición.

Incluso, dio a entender que de perder ante el país de Luka Modric, esta sería la última aparición del Comandante vistiendo la camiseta lusa de manera profesional. En diálogo con SporTV, Kátia Aveiro confesó que se está acabando su participación con Portugal:

“Por la información que tengo, pueden ir despidiéndose porque creo que esta es... Así que aprovechen. Creo que no es hoy que se van a despedir, pero falta poco. Creo firmemente que esta es la despedida, por eso aprovechen mucho porque...”, empezó diciendo cuando una periodista le pregunta: “¿con más de 900 goles?”.

A lo que Kátia añadió: “Ah, sí, claro... No, estoy hablando de la selección de Portugal. La información que tengo de fuentes seguras es que creo que este es el 'Last Dance' (último baile), así que vamos a aprovecharlo...”.

Finalmente, expresó: "Creo que el mensaje de mi conversación aquí con ustedes es, de cierta forma, para las personas muy inteligentes: quien entiende de fútbol, quien ama el fútbol, tiene que querer a Cristiano Ronaldo. A quien no le gusta Cristiano Ronaldo, no le gusta el fútbol. ¡Y ellos se lo pierden!”.

¿Cuáles son los números de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal?

Desde su primera aparición oficial con la camiseta de Portugal en junio de 2004 ante Grecia por la Eurocopa de ese mismo año, Cristiano Ronaldo alcanzó impresionantes números con su selección e incluso logró ganar tres trofeos.

Por ejemplo, el delantero del Al-Nassr jugó un total de 231 partidos, en los cuales anotó 145 tantos convirtiéndose en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones en la historia del fútbol y consiguió la Eurocopa (2016) y dos UEFA Nations League (2019 y 2025).