- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- España vs Austria
- Portugal vs Croacia
- Suiza vs Argelia
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Scaloni y su contundente respuesta sobre supuesto favoritismo a Argentina en el Mundial: "El tema..."
El entrenador de Argentina se refirió al supuesto favoritismo que tienen en el tema de arbitrajes o las rutas que tienen para llegar a la final del Mundial 2026.
En la previa del partido entre Argentina vs Cabo por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre el supuesto favoritismo que tiene la Albiceleste en este certamen.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos
El periodista le consultó al estratega cómo el plantel toma que en redes sociales se haya instalado la duda de que están siendo beneficiados en el tema de arbitrajes o la ruta que tienen en las llaves, a lo que Lionel Scaloni respondió de manera contundente que no le da importancia, pues no lee redes sociales.
“No leyendo las redes sociales. No mirés las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, ya no te enterás”, empezó declarando el entrenador de Argentina, quien después habló más sobre este tema.
“El tema es que hoy cualquiera pone una cosa y se hace viral y a lo mejor no es fundamentada. No sé si me explico y se hace un… De una cosa así chiquita demasiado grande, ¿no? Yo creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas, pero tienen estas cosas que hoy lamentablemente cualquiera y no cualquiera del mal sentido, sino porque una persona pone algo y enseguida se viraliza y en un segundo está en todos lados. Pero bueno, nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está”, finalizó.
¿A qué hora juegan Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugará este martes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina). La transmisión de este encuentro estará a cargo de los canales América TV y DIRECTV Sports, mientras que las plataformas de streaming que lo pasarán son América TV GO, DGO, DAZN, Disney+ y Paramount+.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00