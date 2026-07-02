Scaloni y su contundente respuesta sobre supuesto favoritismo a Argentina en el Mundial: "El tema..."

En la previa del partido entre Argentina vs Cabo por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre el supuesto favoritismo que tiene la Albiceleste en este certamen.

El periodista le consultó al estratega cómo el plantel toma que en redes sociales se haya instalado la duda de que están siendo beneficiados en el tema de arbitrajes o la ruta que tienen en las llaves, a lo que Lionel Scaloni respondió de manera contundente que no le da importancia, pues no lee redes sociales.

“No leyendo las redes sociales. No mirés las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, ya no te enterás”, empezó declarando el entrenador de Argentina, quien después habló más sobre este tema.

“El tema es que hoy cualquiera pone una cosa y se hace viral y a lo mejor no es fundamentada. No sé si me explico y se hace un… De una cosa así chiquita demasiado grande, ¿no? Yo creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas, pero tienen estas cosas que hoy lamentablemente cualquiera y no cualquiera del mal sentido, sino porque una persona pone algo y enseguida se viraliza y en un segundo está en todos lados. Pero bueno, nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está”, finalizó.

¿A qué hora juegan Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugará este martes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina). La transmisión de este encuentro estará a cargo de los canales América TV y DIRECTV Sports, mientras que las plataformas de streaming que lo pasarán son América TV GO, DGO, DAZN, Disney+ y Paramount+.