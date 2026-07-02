Alineaciones Argentina vs Cabo Verde: formación del partido por el Mundial 2026

La selección argentina afrontará un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. El vigente campeón del mundo llega como favorito al compromiso, aunque Lionel Scaloni no quiere sorpresas y alista un equipo con la mayoría de sus habituales titulares para asegurar el boleto a los octavos de final.

Alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez (o Lautaro Martínez).

Luego de realizar variantes en el cierre de la fase de grupos, el entrenador argentino volvería a apostar por Lionel Messi desde el arranque. Además, Cristian Romero está recuperado de las molestias físicas que presentó días atrás y tiene grandes opciones de regresar al once inicial, mientras que Nicolás Tagliafico también volvería a ocupar el lateral izquierdo.

La única gran incógnita se mantiene en el ataque. Scaloni aún evalúa si acompañar a Messi con Julián Álvarez o darle la oportunidad a Lautaro Martínez, quien atraviesa un buen momento goleador en el certamen. El resto del equipo no presentaría mayores modificaciones respecto a la base que ha utilizado durante el torneo.

Alineación de Cabo Verde

Vozinha, Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.

Por su parte, Cabo Verde intentará seguir dando la sorpresa en el Mundial con un equipo que ha demostrado solidez y orden táctico. El conjunto africano buscará aprovechar cualquier descuido de Argentina para intentar meterse entre los 16 mejores del torneo.