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Alineaciones Argentina vs Cabo Verde: formación del partido por el Mundial 2026

Lionel Scaloni perfila el once con el que la selección argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Revisa la posible alineación de la Albiceleste.

Shirley Marcelo
Argentina vs Cabo Verde se enfrentarán en Hard Rock de Miami.
Argentina vs Cabo Verde se enfrentarán en Hard Rock de Miami. | composición Líbero
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La selección argentina afrontará un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. El vigente campeón del mundo llega como favorito al compromiso, aunque Lionel Scaloni no quiere sorpresas y alista un equipo con la mayoría de sus habituales titulares para asegurar el boleto a los octavos de final.

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Alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez (o Lautaro Martínez).

Luego de realizar variantes en el cierre de la fase de grupos, el entrenador argentino volvería a apostar por Lionel Messi desde el arranque. Además, Cristian Romero está recuperado de las molestias físicas que presentó días atrás y tiene grandes opciones de regresar al once inicial, mientras que Nicolás Tagliafico también volvería a ocupar el lateral izquierdo.

La única gran incógnita se mantiene en el ataque. Scaloni aún evalúa si acompañar a Messi con Julián Álvarez o darle la oportunidad a Lautaro Martínez, quien atraviesa un buen momento goleador en el certamen. El resto del equipo no presentaría mayores modificaciones respecto a la base que ha utilizado durante el torneo.

Alineación de Cabo Verde

Vozinha, Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.

Por su parte, Cabo Verde intentará seguir dando la sorpresa en el Mundial con un equipo que ha demostrado solidez y orden táctico. El conjunto africano buscará aprovechar cualquier descuido de Argentina para intentar meterse entre los 16 mejores del torneo.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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