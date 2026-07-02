Lionel Scaloni, DT de Argentina, dio sorpresivo comentario sobre Cabo Verde: "No nos sorprende"

El Mundial 2026 deja vibrantes partidos y una de las sorpresas ha sido Cabo Verde, una de las selecciones invictas del torneo. Ahora, tendrá la difícil tarea de enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final, en una instancia en la que busca defender su título de campeón del mundo. En la previa, el DT Lionel Scaloni hizo un rotundo comentario sobre su rival.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, dio sorpresivo comentario sobre Cabo Verde

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Lionel Scaloni reveló sus sensaciones por enfrentar a una de las revelaciones del torneo. Precisamente, no dudó en remarcar las virtudes de Cabo Verde y valoró que haya llegado a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

En su valoración, el técnico de Argentina señaló que los caboverdianos son un equipo de gran nivel y que siguen invictos en el torneo debido a la solidez defensiva que han mostrado y a su capacidad para salir al contragolpe. Por ello, añadió que no es ninguna sorpresa que hayan llegado lejos.

Argentina mostró contundencia con Lionel Messi a la cabeza y apunta a eliminar a Cabo Verde.

“Estamos bien, ilusionados como todo el mundo. Tendremos un rival que ha hecho bien las cosas y el margen ahora se achica. Nos agarra en un buen momento. Cabo Verde no perdió, se defendió bien y sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Pasaron ellos y no nos sorprende, no están de casualidad”, señaló el estratega.

Del mismo modo, Scaloni indicó que el camino hacia la final aún es largo y se animó a dar su opinión sobre las otras candidatas al título: “Hay que jugar un partido más, no es que cambió mucho. Se hace largo para llegar a las instancias finales. Francia y Brasil están muy bien. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia, Portugal, España e Inglaterra van a estar ahí", acotó.

Lionel Scaloni envió mensaje para los hinchas argentinos

Por otro lado, Lionel Scaloni también aprovechó para pedir a los hinchas argentinos que apoyen a su selección, ya que dentro del campo buscarán darles una alegría más. "Esperamos que los hinchas nos den el apoyo que necesitamos y que disfruten. Ojalá se lleven una alegría"