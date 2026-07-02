¿Lionel Messi será sancionado? Capitán de la selección argentina fue sometido a un riguroso control

La selección argentina viajó a Miami para prepararse para su encuentro contra Cabo Verde por el Mundial 2026, un partido que promete dar de qué hablar. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron este jueves, donde fueron recibidos por un numeroso contingente de policías que sorprendió al actual campeón del mundo.

Debido a los protocolos que se siguen en esta Copa del Mundo, la escuadra albiceleste fue sometida a un riguroso control, donde Lionel Messi y sus compañeros vivieron un curioso momento.

Lionel Messi fue sometido a un riguroso control en Estados Unidos

Ni Messi se salvó de los rigurosos controles que se han convertido en protagonistas de este Mundial 2026 y los jugadores tuvieron que pasar por un escáner. Fue en ese momento cuando se pudo ver al capitán de la selección argentina que, a pesar de esta incómoda situación, se lo tomó con humor, pues se le aprecia riéndose junto a sus compañeros.

¿Por qué Lionel Messi se rió durante la revisión en Estados Unidos?

Lo que para muchos podría haber sido un momento de tensión terminó convirtiéndose en una escena divertida durante la revisión a la delegación. En pleno control de seguridad, una agente que inspeccionaba el equipaje encontró un objeto inesperado dentro del bolso de Cristian "Cuti" Romero.

En las imágenes se observa cómo la oficial saca un encendedor tipo Magiclick y lo muestra. Rodrigo De Paul nota la situación y de inmediato se la señala a Lionel Messi, quien no puede contener la risa, mientras que Romero reacciona con cierta incomodidad ante el curioso hallazgo entre sus pertenencias.

¿Cuándo juega Argentina vs Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana).