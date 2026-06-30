Pronóstico y cuotas del partido Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Todo listo para el partidazo entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La albiceleste tiene todo a su favor para poder sacar un resultado positivo a lo largo de los 90 minutos, por lo que te damos a conocer las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas para conocer el rendimiento de cada uno de los protagonistas.

Cuotas del partido Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sobre el papel, Argentina es ampliamente superior a Cabo Verde y no tendría ningún inconveniente para llevarse la victoria en estos 90 minutos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas de apuestas que ofrecen las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ARGENTINA EMPATE CABO VERDE Betsson 1.18 6.90 21.00 Betano 1.19 7.10 22.00 Bet365 1.17 7.50 15.00 1XBet 1.20 7.55 20.00 Caliente 1.17 7.20 19.25 Doradobet 1.17 6.66 20.00

Pronósticos: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 1.17 el triunfo de la selección de Argentina, mientras que el empate tiene una cifra alrededor de 7.50. En caso de darse el batacazo durante los 90 minutos, la victoria de Cabo Verde paga 20.00.

La selección argentina ha ganado cada uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 ante las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Una de las figuras es Lionel Messi, quien viene anotando en cada uno de los cotejos oficiales.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde? Historial

Argentina encadena tres victorias seguidas ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Lionel Messi es el máximo artillero de la Copa del Mundo 2026 con seis anotaciones, y además es el goleador histórico en todas las ediciones de los Mundiales.

Por el lado de Cabo Verde, avanzó igualando todos sus partidos de la fase de grupos ante las selecciones de España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). De esta manera, espera mantenerse firme y conseguir un golpe en esta edición de la Copa del Mundo.

Estado actual de ambos equipos

La selección de Argentina llega a los dieciseisavos de final con sensaciones de candidata absoluta. El vigente campeón completó una fase de grupos impecable: tres victorias en tres partidos, ocho goles a favor y apenas uno en contra, mostrando una versión sólida tanto en ataque como en defensa. El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su identidad de presión alta, circulación rápida y jerarquía individual, con un plantel que ha sabido rotar sin perder competitividad. Además, la recuperación de piezas importantes en defensa le da aún más tranquilidad para encarar el primer duelo de eliminación directa.

Del otro lado aparece la gran sorpresa de este Mundial: Cabo Verde. En su primera participación mundialista, Cabo Verde logró meterse entre los mejores 32 apoyado en una estructura defensiva muy ordenada y una enorme disciplina táctica. No ganó en fase de grupos, pero consiguió resultados que sorprendieron al mundo: empató con España, rescató un punto ante Uruguay y cerró con Arabia Saudita con una igualdad para avanzar. Su arquero Vozinha ha sido una de las revelaciones del torneo.

Posibles alineaciones del Argentina vs Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral, Kevin Lenini, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Jovane Cabral y Livramento.

¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde?

Este partido entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Buenos Aires).

México: 4.00 p. m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX México

Perú: 5.00 p. m. | DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+

Colombia: 5.00 p. m. | Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: 5.00 p. m. | DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Bolivia: 6.00 p. m. | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: 6.00 p. m. | DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, inter

Chile: 6.00 p. m. | Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Paraguay: 7.00 p. m. | GEN, Trece, Unicanal

Argentina: 7.00 p. m. | Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Uruguay: 7.00 p. m. | DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Brasil: 7.00 p. m. | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play