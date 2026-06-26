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Argentina vs Cabo Verde: fecha, hora y canal para ver el insólito duelo por los 16avos del Mundial 2026

Conoce a qué hora, día y canal podrás ver el partido entre la selección de Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal para ver Argentina vs Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026
Fecha, hora y canal para ver Argentina vs Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Las selecciones de Argentina y Cabo Verde lograron su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambas se enfrentarán en esta instancia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.

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¿Cuándo juega Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el 3 de julio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por los 16avos de final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026?

Este duelo entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • México: 6.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 00:00 a.m. (4 de julio)

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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