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Partidos de HOY en el Mundial, sábado 27 de junio: programación, resultados y dónde ver

Este sábado 27 de junio jugarán Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luis Díaz, entre otras figuras mundiales. Revisa aquí la programación por el Mundial 2026.

Gary Huaman
Aquí podrás revisar la programación de los partidos de este sábado 27 de junio.
Aquí podrás revisar la programación de los partidos de este sábado 27 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 27 de junio se llevarán a cabo los últimos encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, como Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina. Pero no solo habrá actividad en el fútbol internacional, sino también en el local, con la Copa de la Liga y el clásico femenino entre Alianza Lima vs. Universitario, por las semifinales de ida del Torneo Apertura. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Croacia vs Ghana4.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Panamá vs Inglaterra4.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Colombia vs Portugal6.30 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
RD Congo vs Uzbekistán6.30 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Argelia vs Austria9.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Jordania vs Argentina9.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PartidoHorarioCanal
Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Comerciantes FC vs Estudiantil CNI3.15 p. m.YouTube Bicolor+
Sporting Cristal vs Unión Comercio3.15 p. m.YouTube Bicolor+
Sport Boys vs AD Cantolao6.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Alianza Lima vs Universitario1.00 p. m.YouTube Bicolor+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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