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Partidos de HOY en el Mundial, sábado 27 de junio: programación, resultados y dónde ver
Este sábado 27 de junio jugarán Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luis Díaz, entre otras figuras mundiales. Revisa aquí la programación por el Mundial 2026.
Este sábado 27 de junio se llevarán a cabo los últimos encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, como Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina. Pero no solo habrá actividad en el fútbol internacional, sino también en el local, con la Copa de la Liga y el clásico femenino entre Alianza Lima vs. Universitario, por las semifinales de ida del Torneo Apertura. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Croacia vs Ghana
|4.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Panamá vs Inglaterra
|4.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Colombia vs Portugal
|6.30 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|RD Congo vs Uzbekistán
|6.30 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Argelia vs Austria
|9.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Jordania vs Argentina
|9.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Partido
|Horario
|Canal
|Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Comerciantes FC vs Estudiantil CNI
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Sporting Cristal vs Unión Comercio
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Sport Boys vs AD Cantolao
|6.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Lima vs Universitario
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
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